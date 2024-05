Vezi și

Atacurile online au crescut de cinci ori în România, în ultimii doi ani. Iar cele mai multe au avut ca scop obținerea de informații bancare și accesul la conturi. Metoda se numeşte phishing - adică infractorii aruncă momeala, mailuri sau sms-uri false, şi aşteaptă ca cei neatenţi să le cadă în plasă.

Prin mesajele alarmiste din mailuri sau SMS-uri puteti fi informati că toate cardurile au fost dezactivate pentru plati si trebuie sa apasati cat mai repede acest buton! Un alt mail inselator vă poate cere ca in 48 de ore sa va confirmati identitatea, altfel nu veţi mai putea face plăţi cu cardul. Sau sunteţi avertizaţi că nu veţi mai putea utiliza contul şi nici cardul! Alte mesaje vă cer să vă actualizaţi datele, ca aici! Odată ce daţi click pe acele butoane, daţi informaţiile de logare unor infractori digitali!

Un celebru influencer a căzut în plasă

Şi conturile de social media, legate la conturile bancare, sunt vizate de atacatori. Lucian Elgi, celebru în mediul online, este unul dintre cei care a căzut victimă acestui tip de înşelăciune. În câteva minute a rămas fără o sumă uriaşă de bani.

"Am primit acest mail, pe care l-am accesat. Mi-a cerut un cod, apoi celalalt cod şi mi-am dat seama ca de fapt dădusem verificarea in doi pasi! Am avut noroc, dar si ghinion! Noroc ca nu mi-a luat toti banii, ghinion ca am ramas fara 5.400 de dolari", a povestit Lucian Elgi, un celebru influencer.

Banii s-au dus într-un cont din zona arabă şi sunt imposibil de recuperat. Nici măcar băncile nu pot face nimic, odată ce aţi căzut în plasa escrocilor virtuali.

"De multe ori, aceste coduri IBAN sunt din tari indepartate de România si in acel caz in care clientul a initiat plata pentru ca a fost extrem de bine ademenit, e greu de recuperat banii", spune Sergiu Mircea, director marketing bancă.

Specialiştii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică spun că aceste campanii de phishing apar periodic şi vizează sute de mii de români.

"Dacă aţi căzut în plasa, este important sa contactati banca, pentru a bloca acel instrument de plata si daca ati suferit o pierdere, sa depuneti plangere la politie si online la [email protected] si notificati DNSC", a declarat Mihai Rotaru, specialist DNSC.

Specialiştii în securitate on-line avertizează că aceste atacuri pot veni şi prin metoda vishing - adică infractorii digitali folosesc programe şi voci generate de inteligenţa artificială pentru a iniţia apeluri telefonice frauduloase din partea băncilor. Scopul este acelaşi - să ne convingă să le furnizăm datele personale!

Anul trecut, prejudiciul provocat de fraudele online a fost estimat la peste un trilion de dolari în întreaga lume.

