"Ne aflăm în imposibilitatea de a prelua solicitările dumneavoastră". Este mesajul afişat la punctul de relaţii cu clienţii al companiei Electrica.

"Aveam o factură din Braşov pe care n-o primisem la adresă. Şi am venit aici să iau o copie a facturii să achit. Dar nu pot să aflu nici online, nici fizic, nimic, deocamdată. Nu este activitate. S-a ars toată baza de date, am înţeles. La nivelul întregii ţări", spune un client.

"E ceva surprinzător. O companie atât de mare să se confrunte cu o situaţie de genul ăsta. Pare foarte gravă situaţia şi trebuie să o rezolve cumva", spun alţi clienţi.

Mai bine de o săptămână a trecut de la atacul cibernetic

Activitatea nu a fost însă reluată.

"Anumite servicii sunt încă cu probleme. Virusul a fost detectat, controlat şi curăţat. Acum e doar o chestiune de a reveni la capacitate maximă, pentru că sunt sute de staţii de lucru", spune Sebastian Burduja, Ministrul Energiei.

Hackerii au cerut răscumpărare câteva milioane de euro, sumă pe care Electrica a refuzat să o plătească. În prezent, se ocupă de această problemă o firmă IT, însă va mai dura până când Electrica va funcţiona la fel ca înainte. Până atunci, nu se pot emite facturile, nu poate fi transmis indexul, iar site-ul companiei este în continuare căzut.

"Ar trebui lămurită şi situaţia măsurării. În ce măsură echipamentele de măsură funcţionează astfel încât atunci când o veni factura ea să reflecte consumul real. Nu să reflecte un soi de estimat", spune Corina Murafa, expert energie.

Contactată de Observator, Electrica nu a dat un termen până la care va remedia daunele. Specialiştii spun însă că riscul unui atac cibernetic e extrem de mare şi ar trebui luate măsuri.

"E clar că legislaţia privind guvernanţa corporativă din România nu funcţionează aşa cum trebuie. Consiliul de Administraţie al unei întreprinderi publice este cel care trebuie să aibă în responsabilităţile sale partea de securitate cibernetică. E o ameninţare nouă, pe care n-am luat-o în serios până acum. Dar ce astăzi s-a întâmplat acestei companii, mâine se poate întâmpla absolut oricărei companii publice din România", spune Corina Murafa, expert energie.

Electrica este cel mai mare furnizor şi distribuitor de energie electrică din România şi are aproape 4 milioane de clienţi.

