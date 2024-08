"Cu regret profund, vă anunțăm ca la ora 11:37 medicii au declarat decesului colegului nostru. Transmitem mesajul de condoleanțe și suntem alături de familia îndurerată!", au anunțat colegii tânărului.

A murit după ore de agonie la spital

Tânărul de 24 de ani a fost găsit cu răni la cap chiar de colegii lui, în apartamentul în care locuia în chirie.

"Acum am văzut şi eu că am ieşit că aştept pe cineva şi am văzut poliţia şi mi-o spus vecinul. Ştiţi doamnă! Vecina ce s-a întâmplat. Zic nu ştiu", spune un localnic.

"În jurul orei 7.40, efectivele din cadrul echipajului de intervenţie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, observând că un coleg nu s-a prezentat în serviciu, s-au deplasat la adresa subofiţerului unde bărbatul a fost găsit cu o plagă împuşcată în zona capului", a declarat Ana Lupulescu, Inspectoratul de Jandarm Judeţean Timiş.

Tânărul îşi ştersese conturile de pe site-urile de socializare recent

Din primele informaţii, jandarmul de 24 de ani, de fel din Gorj, ar fi încercat să-şi ia zilele cu arma din dotare. Anchetatorii nu au găsit încă un mesaj de adio care să justifice gestul, însă apropiaţii lui ar fi observat că tânărul îşi ştersese conturile de pe site-urile de socializare recent.

"Ceva probleme. Ori la serviciu, ori familia, ori de dragoste, cine ştie. Nu se ştie niciodată. Am auzit ceva, dar o pocnitură, dar nici prin cap nu mi-a trecut aşa ceva, Doamne fereşte", a declarat o vecină.

"Stă la mine în chirie de mai mult timp. De vreo 3 ani, un băiat deosebit. Fără nicio problemă. Era un model. Un om model", a declarat un bărbat.

Tânărul a fost transportat la spital în stare gravă. La ultima testare psihologică, specialiştii nu ar fi observat că are probleme şi a fost declarat apt pentru executarea serviciului. În acest caz a fost sesizat Parchetul Militar Timişoara, iar anchetatorii încearcă să înţeleagă exact ce s-a întâmplat.

