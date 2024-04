Procesul lui Vlad Pascu , tânărul drogat care a ucis cu maşina doi studenţi în localitatea 2 Mai, ar putea fi reluat de la zero. Controversata judecătoare n u mai doreşte să continue cu acest dosar. Solicitarea vine în contextul în care magistratul ar putea fi oricum suspendat prin decizia Consiliului Superior al Magistraturii. O măsură cerută insistent şi de părinţii victimelor, care cred că altfel nu ar fi avut parte de un proces drept.

Ioana Ancuţa Popovici, cea care a întrebat dacă Sebastian, tânărul mort în accident, este în sală, nu mai vrea să judece dosarul 2 Mai. Va formula o solicitare în acest sens care va fi judecată de colegii ei de la Judecătoria Magalia.

Adrian Cuculis, avocatul victimelor: Eu consideram că această cerere de abţinere ar fi trebuit să fie formulată încă de acum două termene, totuşi, nu este târziu nici în al 12-lea ceas. Mai pe scurt, solicită colegilor dânsei să o retragă din dosar. Important este de ştiut este că dacă se admite cererea de abţinere, intreg procesul se va lua de la zero. Dacă doamna va fi suspendată pe data de 24, se va relua procesul de la zero.

Tatăl Robertei: Trăiesc cu speranţa că se va face dreptate într-un final. Sper să preia altcineva, din suflet îmi doresc lucrul ăsta pentru că s-a văzut clar doamna judecătoare, doamna Ancuţa a fost din start, de la prima înştiinţare, a fost depăşită.

Astăzi ar fi trebui să fie audiaţi martorii în procesul în care este judecat Vlad Pascu

Andreea Filip, reporter Observator: Procesul lui Vlad Pascu a continuat astăzi la judecătoria din Mangalia cu o amânare pentru data de 9 mai, avocaţii victimelor au solicitat acest lucru cel puţin până pe 24 aprilie, dată la care Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să decidă dacă Ioana Ancuţa Popoviciu va fi sau nu suspendată din activitate.

Procesul în cazul 2 Mai a pornit pe 7 octombrie. La a doua înfăţişare, magistrata a admis ca Vlad Pascu să fie judecat în procedură simplificată. Adică să aibă pedeapsa redusă cu o treime pentru că şi-a recunoscut faptele. Apoi procurorii au cerut strămutarera dosarului, însă fără succes. Iar la ultimul termen, a fost respinsă solicitarea de schimbare a încadrării juridice, din ucidere din culpă în omor calificat.

Adrian Bendeac, avocatul lui Vlad Pascu: Speram ca această judecată să se finalizeze într-un termen rezonabil şi pentru inculpat, bineînţeles şi pentru persoanele vătămate, pentru părţile civile, pentru toată lumea. Nu e ceva plăcut să vii aici și să auzi la fiecare termen că mai sunt alte aspecte de amânare sau că sunt motive care, până la urmă, duc la amânarea cauzei.

Mărturia celei mai bune prietene a Robertei, victimă şi ea în accidentul cumplit din 2 Mai

În faţa instanţei ar fi trebuit să ajungă astăzi şi cea mai bună prietenă a Robertei, fata care şi-a pierdut viaţa alături de Sebastian. Tânăra încă retrăieşte tragedia din 19 august.

Victimă: Pe mine cred că m-a lovit cu oglinda retrovizoare, iar pe Sebi, din faţa mea, l-a luat cu totul. Şi pe cei din faţa mea la fel. Eu eram cea care striga după ea. Voiam să o aud, voiam să ştiu că e în viaţă. Nu am văzut-o decât după ce m-a luat ambulanţa. Am strigat-o şi din ambulanţă şi medicii mi-au spus să nu mai strig. Am avut mâna stângă ruptă, osul foarte spart.

Tatăl lui Sebi şi-a făcut un tatuaj în amintirea fiului pierdut

Tatăl lui Sebi: Sebi îşi dorea să fie regizor. Am vrut să îi îndeplinesc visul făcându-mi o rolă de film pe mână şi pe el. Mesajul este "Stau şi mă întreb ce ai fi putut tu deveni!"

Când a produs accidentul mortal, Vlad Pascu circula cu peste 100 de km/h şi avea în sânge un adevărat cocktail de droguri.

