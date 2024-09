Graţie, energie şi pasiune în fiecare gest. Pentru Iustin, fiecare secundă petrecută în studioul de Balet al Operei din Bucureşti, la repetiţii, este ca un vis. Aşa că, de multe ori, uită cum trece timpul şi dansează fără întrerupere de dimineaţă până seara.

În paşi de dans spre marile scene ale lumii

"Prima oară am mers la un curs de street dance, am ieşit în plâns, nu mi-a plăcut absolut deloc. Am mers la un curs de gimnastică şi contemporan, unde am ieşit cel mai fericit, am zis că e perfect, nu se putea mai bine", povesteşte Iustin Rădulescu, balerin. Cum a fost prima ora de balet? "Groaznică. Nu mi-a placut deloc!", răspunde Iustin Rădulescu, balerin.

Vezi și

Profesorii însă i-au intuit talentul şi potenţialul. Şi, în scurt timp, a descoperit singur că e făcut pentru dans. În doar doi ani, a strâns un palmaers impresionant: a urcat pe podium la cel mai mare concurs de balet, Youth America Grand Prix de la Barcelona, dar şi la Competiţia internaţională pentru tinere talente din Canada. A câştigat burse la Scala din Milano, la Berlin, Londra, dar şi la Şcoala John Cranko din Stuttgart.

"Copilul e dotat de la natură, are o mişcare extrem de sălbatică, dar foarte bună pentru dansul contemporan, de exemplu, şi vulcanică aş spune. Îl văd în primele rânduri ale baletului nostru şi chiar mondial", crede Magdalena Rovinescu, profesoară de balet Opera Română.

Iustin Rădulescu: Atunci când sunt pe scenă, este o senzaţie pe care cel puţin nu o mai simte nimeni pentru mine, simt că pot să zbor. Mă exprim ce însemn eu, balet, dans, artă.

Reporter: Ai emoţii?

Iustin Rădulescu: Da.

Reporter: Vei continua cu asta?

Iustin Rădulescu: Fără doar şi poate!

Reporter: Fotbal ai jucat vreodată?

Iustin Rădulescu: Nu. Niciodată...

Ca să-şi împlinească menirea, a fost nevoie de multe sacrificii. Părinţii lui au vândut casa din Călăraşi şi s-au mutat la Bucureşti pentru a putea susţine visul copilului. "Sunt foarte multe costuri, eu pe lângă un serviciu, mai am înca două, e foarte greu. Mii de lei, pentru că o săptămână de exemplu, are la anul la Royal, e 900 de lire, numai şcolarizare, plus transport, plus cazare", spune Mădălina Răducanu, mama lui Iustin.

Iustin Răducanu a fost inclus în campania "100 de Tineri pentru Dezvoltarea României", iniţiată de Fundaţia Dan Voiculescu, care aduce în prim-plan tinerii remarcabili din ţara noastră.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Vi se par prea stricte regulile impuse pentru uniforma elevilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰