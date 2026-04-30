Moartea tinerei din Vâlcea după o banală intervenţie estetică reprezintă un deznodământ tragic după un val de plângeri de malpraxis. Mai multe paciente au depus plângeri în instanţă pe numele aceluiaşi doctor pe care îl acuză că le-a mutilat pe viaţă. Pentru că niciunul dintre procese nu s-a încheiat, medicul a continuat să opereze fără ca insituţiile statului să-i închidă cabinetul.

"De ce să veniţi la mine? Acum să mă laud şi eu un pic, am totuşi o expereinţă. Doamnele sunt mulţumite. Încerc să fac să fie toate doamnele mulţumite. Reuşesc aproape toate.", spunea medicul, făcându-şi reclamă.

Zeci de femei se plâng pe grupuri de facebook sau de whatsapp că medicul estetician le-a distrus pe viaţă. Dintre ele, cel puţin cinci au ajuns în instanţă. Una dintre victimele care a trecut prin mâinile doctorului pentru un impant mamar a vorbit în exclusivitate pentru Observator.

"A fost un dezastru. Mi s-a propus retuşul din cauza glandei, organismului, pielii, niciodată vina dânsului, mereu vina mea. Am efectuat retuşul, acelaşi dezastru. La un al treilea retuş, am refuzat categoric şi mai ales era vorba să mă opereze în cabinetul lui particular. Suntem deja în instanţă. În momentul în care îţi e ruşine cu tine. Sunt multe fete care ulterior le e ruşine să se dezbrace. Eu după operaţie nu pot să zic că puteam să port ceva mai decoltat.", spune o fostă pacientă.

O altă pacientă a trecut prin acelaşi coşmar.

"Efectiv nu a ieşit cum trebuie, iar în momentul în care m-am dus la dânsul şi i-am că nu a ieşit cum trebuie, a fost de acord să îmi făcă un retuş, iar şi retuşul nu a ieşit cum trebuie. <02.03> Eu am fost atât de marcată, încât eu acum îmi port sânii aşa cum sunt. Foarte multe sunt în situaţia mea, din câte ştiu sunt peste 20 de fete.", mărturiseşte o altă victimă.

Iar reclamaţiile curg.

Abia după moartea Valentinei, cazul a intrat sub lupa Colegiului Medicilor, iar Ministerul Sănătăţii a demarat verificări urgente.

"Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti s-a autosesizat în urma unei şedinţe care a avut loc ieri. Se va analiza această situaţie.", spune Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor.

Trei zile consecutive au bătut inspectorii sanitari la porţile închise ale medicului suspect acum de malpraxis. Cei de la DSP vor încerca din nou să ia legătura cu el si vor reveni ori de câte ori este nevoie pentru a controla cabinetul.

Specialiştii recomandă ca înainte să ne punem viaţa în mâinile unui medic să verificăm dacă are drept de liberă practică în regsitrul oficial de pe site ul colegiului meidiclor

Maria Rohnean

