Laurențiu Duduianu, zis Ciprian Pian, a fost arestat preventiv după ce și-a închis fosta iubită într-un portbagaj.

Bărbatul a devenit liderul clanului Duduianu, după ce fratele său, Emi Pian, a fost ucis în august 2020. Ieri, Tribunalul București a decis plasarea definitivă a lui Ciprian Pian sub control judiciar.

Ciprian Pian: "Nu mă doboară nimic pe pământ"

"Eu am avut o amantă care m-a băgat la puşcărie, că sunt agresor sexual. Am o acuzaţie, pe care o recunosc până în pânzele albe, tentativa de omor. Da, domnule. Acolo sunt vinovat. L-a omorât pe fratele meu şi am fost. Concubina mea n-a depus declaraţii împotriva mea pentru lipsire de libertate, ea a venit în instanţă şi a spus că sunt nevinovat. Nu mă doboară nimic pe pământ, îi am pe copiii mei lângă mine şi pe mama mea, pe care abia aştept să o văd", le-a declarat Ciprian Pian jurnaliştilor, după eliberarea din arest.

După eliberare, interlopul a mers acasă, chiar vis-a-vis de penitenciarul în care a fost închis, acolo unde a fost așteptat de zeci de rude și prieteni.

Emi Pian a fost ucis de un interlop rival

Florin Mototolea, zis Emi Pian, a fost ucis în dimineața zilei de marți, 4 august 2020, pe o stradă din Giulești, sectorul 6, în urma unui scandal cu membri ai grupării Rinu, din Chitila.

Pian a fost înjunghiat de mai multe ori, a fost dus la spital de fiul lui, însă hemoragia a fost prea puternică. Liderul Duduienilor a fost declarat decedat marți, în jurul orei 5.00, la două ore după ce a fost dat primul apel la numărul de urgență 112.

