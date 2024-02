Vezi și

În Capitala sufocată de maşini, cu greu mai găseşti loc de parcare.

Ingrid Tîrziu, reporter Observator: În acest bloc nou din sectorul 4 s-au pus la vânzare 113 locuri de parcare, dintre acestea, mai sunt disponibile doar 17. Ultimele preţuri au fost de 13.500 de euro pentru parcarea supraterană, iar pentru subteran preţurile au ajuns chiar şi la 20.000 pentru parcările supraetajate. Asta pentru că parcările de reşedinţă sunt pline. În sectorul 4 sunt aproximativ 55.000 de locuri de parcare, niciunul nu mai este disponibil, iar pe lista de aşteptare sunt peste 8000 de oameni.

Oamenii aşteaptă chiar şi 3-4 ani pentru un loc de parcare

În Bucureşti sunt aproape 200.000 de locuri de parcare de reşedinţă pentru aproape două milioane de maşini. S-au şi scumpit de la 1 ianuarie şi costă aproape 700 de lei.

Alex Tudor, director general adjunct ADP Sector 2: Sunt zone destul de aglomerate, unde oamenii aşteaptă şi câţiva ani, 3-4 ani pentru un loc de parcare. Libere în orice moment pot să fie 3-400 de locuri, care urmează a fi realocate către cererile în aşteptare.

Şoferii care nu mai vor să aştepte să se elibereze un spaţiu de la primăria de sector, cumpără sau închiriază de la dezvoltatori.

Ştefan Dănescu, dezvoltator imobiliar: Sunt chiar persoane care au cumpărat apartament şi nu au luat loc de parcare, iar ulterior şi-au dat seama că nu au unde să parcheze maşina şi şi-au achiziţionat ulterior. Se vor vinde, mai ales că sunt mai puţine locuri rămase decât apartamente.

Dezvoltatorii confirmă cererea crescută pentru închirierea locurilor de parcare. În unele cazuri, scot chiar ei locuri la închiriat.

Liria Themo, marketing manager ansamblu rezidenţial: Este 45 de euro pe lună plus TVA şi unii aleg să facă asta cam un an, un an jumate şi apoi achiziţionează locul.

Unii dezvoltatori acceptă plata şi în rate

Ionuţ Nedelcu, dezvoltator imobiliar: În ultima perioadă avem o cerere foarte, foarte mare pe vânzarea locurilor de parcare în rate pe un an. Vorbim despre 14 000 de euro.

Într-unul dintre cele mai scumpe ansambluri din Bucureşti, un loc de parcare ajunge să coste cât un apartament cu două camere: 60 000 de euro.

