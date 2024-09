Şoferii care trec prin nordul Capitalei prind mereu trenul. Traversarea liniei de cale ferată din Pipera este la noroc. Un minut mai târziu poate însemna o oră pierdută, în coloană, pe şoseaua Petricani. "Uneori ai norocul să treacă o locomotivă singură, uneori ai noroc să treacă chiar si două trenuri. Unul dintr-un sens celălalt din alt sens şi nu se ridică", spune un şofer. Când nu trece trenul, bariera se poate bloca aşa că unii şoferi coboară din maşini.

Lucrările ar urma să înceapă în toamna anului 2025 şi costă 250 de milioane de lei

"La ora aceasta pică barieră adică dacă am intârziat un minut aştept 5. O prind in fiecare zi. Pana la urmă nu avem alt drum pe care sa-l parcurgem si asteptăm", spune o femeie. Singura soluţie este construirea unui pod peste şinele de tren. Municipalitatea vrea să continue un proiect început în 2018. Podul de mici dimensiuni ar urma să coste 150 de milioane de lei, bani de la bugetul local şi ar putea fi gata în doi ani. Pentru realizarea lui este nevoie de o colaborare între Primăria Voluntari şi primăria Bucureşti.

"Nu am avut un dialog cu oraşul voluntari. Adică in momentul in care s-a făcut studiu de fezabilitate s-a făcut si pe teritoriul lor, un picior de pod la noi, un picior la ei ,dar trebuie să existe o colaborare pt exproprieri. Noi am fost dispuşi să plătim mult mai mult decât partea lor numai că nu au avut fizic dialog, adică sunam, am trimis adrese si nu am avut un raspuns de la ei", a declarat Nicuşor Dan, primarul Capitalei. Primăria Voluntari nu a comentat până acum situaţia. Bulevard în acte şi stradă cu o singură bandă pe sens în realitate. Artera Dimitrie Pompeiu a devenit neîncăpătoare pentru şoferi, de ani de zile. Pe aici în fiecare dimineaţă trec mai bine de zece mii de maşini si tot traficul de la străzile adiacente se varsă mereu aici.

Edilii vor să supralărgească artera la două benzi pe sens iar liniile de tramvai să le mute pe mijloc. Lucrările ar urma să înceapă în toamna anului 2025 şi costă 250 de milioane de lei.

