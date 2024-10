Cearta între femeia de 27 de ani şi preşedintele asociaţei de proprietari s-a iscat de la câteva materiale lăsate în urmă de muncitorii care au lucrat la reabilitarea liftului.

Totul a pornit de la niște bucăţi de parchet care stau depozitate pe rampa pentru persoane cu dizabilităţi sau părinţi cu bebeluşi. Stau depozitate aici de aproximativ o săptămână şi ceva, ceea ce femeia i-a reproşat preşedintelui asociaţei.

Bărbatul de 81 de ani a răbufnit și a împins-o pe tânără

"A început să ţipe la mine şi a găsit o scuză, că nu am plătit întreţinerea în cursul lunii respective şi de asta nu le scoate, că nu are bani să plătească oamenii. Dânsul a impins ușa, căruțul s-a dus pe trepte, a cazut cu faţa in jos, eu am alunecat şi totul s-a întâmplat.", spune mama.

Bărbatul de 81 de ani a răbufnit. Fostul profesor a împins-o pe tânără cu uşa de la intrare. Femeia s-a prăvălit pe trepte cu tot cu bebeluşul de opt luni, aflat în căruţ. În cădere, copilul s-a lovit puternic la cap.

După 24 de ore, timp în care copilul a fost supus unor investigaţii, medicii au decis să îl interneze, în schimb trebuie să vină la spital în perioada următoare, pentru un alt consult.

Scandalurile între vecini au devenit, din păcate, normale, spun specialiştii.

Statisticile violenţelor în România sunt alarmante. Anul trecut, poliţiştii au deschis peste 32 de mii SCRIS CLASIC de dosare penale pentru loviri sau alte violenţe.

