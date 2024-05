Vezi și

Marius este românul care pilotează elicoptere Black Hawk pentru armata americană. A plecat din ţară când avea doar 17 ani, împreună cu mama şi fratele lui. "Ne-am stabilit în Statele Unite, în Kansas, şi am terminat liceul acolo. Am decis să încep facultatea, am terminat în 2011, pe Justiţie Criminală, după care, în 2011, am fost acceptat în Şcoala de Poliţie", povesteşte Marius Mânac, pilot.

Un român, pilot în Armata SUA

A urmat apoi Facultatea de Drept şi a devenit om al legii, fiind inspirat de tatăl său, fost poliţist în România. O pasiune din copliările l-a îndreptat însă spre o altă carieră. A făcut cursul de pilot în SUA şi a ajuns la manşa celui mai performant elicopter, Black Hawk.

"Asta voiam tot timpul să fac, să zbor. Sunt pilot din 2020. Am avut o pasiune pentru zbor tot timpul, de când eram mic. N-am crezut niciodată că o să am şansa să fiu pilot", spune Marius Mânac, pilot.

A participat la misiuni NATO dificile

A participat la cele mai grele misiuni NATO, în Irak şi Afganistan. Acolo şi-a dat seama cât de importanţi sunt camarazii. "E diferit, e un şoc prima dată când eşti în război, totul e diferit când îl vezi la televizor şi când ajungi acolo prima dată. Adrenalina este constantă, speri că o să se termine cu bine. Ne bazăm unul pe altul zi de zi şi misiune cu misiune, trebuie să ne înţelegem şi să avem contact costant, e ca o familie", povesteşte Marius Mânac, pilot.

Deşi îşi trăieşte visul peste Ocean, Marius are îşi doreşte să se întoarcă în ţară definitiv: "Mai am trei ani în armata americană pe contractul de pilot şi după vreau să mă întorc. Îmi lipseşte ţara. Oriunde aş fi în lume, tot simt că aici este acasă".

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Evazioniştii prinşi de ANAF ar putea plăti impozite de până la 70%. Vi se pare o măsură eficientă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰