Meniul special pe care l-a cerut Mihaela Cambei când a ajuns acasă, la Dofteana, cu aurul olimpic: "De oriunde vine, aia ne cere"

Mihaela Cambei, sportiva care a purtat drapelul Romaniei la festivitatea de inchidere a jocurilor olimpice, a coborât printre primii din avion. Acasă, la Dofteana, toţi au plâns. Aşa cum au plâns şi în ziua în care Mihaela aducea, pentru România, prima medalie olimpică la haltere în proba feminină. "Cu greu m-am putut uita pentru că e un sport greu şi la ridicături tot timpul îmi venea să plâng când o vedeam", povesteşte mama Mihaelei.

De mică, Mihaela a iubit sportul. Dar primul sport practicat de ea a fost gimnastica. În scurt timp s-a răzgândit, şi a intrat în sala de haltere. "Cu coada de la mătură se chinuia şi după aceea a făcut tatăl ,ei, din nişte fiare, şi mai ridica atunci când ajungea acasă", îşi aminteşte mama sportivei.

"Mă simt extraordiar de bine ca orice alt sportiv pentru că am muncit ani de zile pentru această medalie şi este cea mai importantă din cariera mea", mărturiseşte Mihaela Cambei.

Vezi și

Acum, părinţii abia o aşteaptă acasă. Cu meniul special pe il pregatesc de fiecare dată când Mihaela vine de la concurs. "Cartofi prăjiţi cu şuncă. De oriunde vine, aia ne cere", povesteşte tatăl Mihaelei, Florin Cambei.

Imediat după concurs au plecat acasă, în Kenia, şi sportivele care ne-au reprezentat la proba de maraton. Delvine Meringor a incheiat competitia pe locul 7, înregistrând cel mai bun timp al sezonului pentru ea.

Câte medalii a obţinut România la Jocurile Olimpice

Pentru România, bilanţul după Olimpiadă arată aşa: 9 medalii, dintre care 3 de aur, 4 de argint si 2 de bronz. Una dintre cele de bronz fiind obtinută greu şi cu ajutorul avocaţilor.

"Speţa a fost destul de complexă. Practic noi am locuit aici, în birou, în ultimele zile", afirmă avocatul Sabin Gherdan. Şi a fost victorie. Medalia de bronz s-a întors la gimnasta Ana Maria Bărbosu. "Eu nu mai aveam speranţă. Dar nu pentru că n-aş fi simţit că am dreptate, dar pentru că pur şi simplu am decis că ar fi bine pentru psihicul meu să trec peste moment, pentru că era cel mai sănătos lucru de făcut", mărturiseşte sportiva.

"Medalia, o să vă spun acum, în premieră, va ajunge foarte curând în România şi sportiva noastră va putea intra în posesia ei", a anunţat Mihai Covaliu, preşedinte COSR.

Un capitol important se incheie, altul incepe. "Parisul s-a terminat, Los Angeles a început. Şi a început de ieri de când s-au terminat Jocurile Olimpice de la Paris", a transmis Elisabeta Lipă, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu propunerea ca elevii să-şi vadă lucrările de la examenele naţionale Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰