Nicoleta are 39 de ani şi visa de ani de zile să devină mamă. Însărcinată în 40 de săptămâni, s-a dus să nască la Spitalul din Focşani. S-a bucurat de Antonia, fetiţa ei, doar câteva clipe

Nicoleta Păun, mama: La un moment dat mi-a atins aşa de obraz fetiţa. Era înfăşurată ca o băbuţă într-un scutecel. Mi-a atins fetiţa de obraz. Nu am văzut decât un ghemotoc roz. Şi a zis "Uite, mămico, ce fetiţă frumoasă ai. Felicitări, 10!" Şi a luat-o de lângă mine.

Femeia spune că medicii i- au recomandat să nască natural. După câteva ore de monitorizare, pulsul copilului a dispărut brusc. Atunci doctorii au decis să facă de urgenţă cezariană.

Nicoleta Păun, mama: La 9 şi 20 au scos fetiţa din mine. Am văzut că au scos ceva, dar nu am auzit plângând. Am zis, "Fetiţa mea e bine?" Iar unele dintre doamnele doctor s-a răstit la mine şi mi-a zis " Nu auzi că plânge?!".

Aşa a început coşmarul. Femeia spune că nu a mai ştiut nimic de copila ei câteva ore, iar apoi a primit vestea cruntă

Nicoleta Păun, mama: Undeva între ora 2.00 şi 2.30 în salon au intrat 4 doamne doctor şi mi-au zis că au veşti proaste pentru mine, că fetiţa nu mai e. Sunt multe întrebări fără răspuns.

Familia a depus plângere la poliţie şi la Direcţia de Sănătate Publică, pentru a afla cum și de ce și au pierdut copilul nou născut.

IPJ Vrancea, Paula Enache: La nivelul serviciului de investigații criminale Vrancea a fost deschis un dosar penal în care sunt efectuate verificari sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Adrian Obreja, reporter Observator: Dosarul penal deschis de poliţişti a fost preluat de către procurorii parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani, iar ancheta este, acum, la început.

Cătălin Graur, director DSP Vrancea: O echipă de inspectori s-a deplasat în aceiaşi zi la spitalul judeţean pentru a verfica dacă au fost respectate protocoalele şi procedurile.

Ce spun reprezentantii spitalului?

SINCRON Alina Cosma, purtător de cuvânt Spital Focșani: Din primele cercetări ale noastre, se pare că nou născutul suferea de boala hemofilică a nouă născutului care s-a declanşat post partum, din păcate, copilul a avut o evoluţie foarte rapidă şi care nu a răspuns la tratament.

În schimb, expertul legist angajat de familie, și care a asistat la necropsie, a observat un detaliu care ridică multe semne de întrebare. Lipsa placentei.

Serghei Ciuchinal - expert legist: Indiferent de situaţie, placenta trebuia să ajungă la anatomina patologică. Ceva s-a întâmplat acolo. Am solicitat atunci la necropsie placenta, colegii mei au făcut demersuri pe toate secţiile, am înţeles că nu e. Mi-a arătat familia un bilețel unde de pe secție li s-au solicitat să fie de acord cu distrugerea produselor biologice. Din câte am înțeles, nu au semnat nimic. Nu au aprobat.

Procuorii asteapta acum rezultatele probelor de la medicină legală

