Triunghiul cu un chenar roşu, în mijlocul căruia este desenat un urs, a apărut pe stâlp la graniţa dintre judeţe Prahova şi Braşov.

Suntem pe Drumul Naţional 1, aproape de km 136, la intrare în staţiunea Azuga, dinspre staţiunea Predeal. E una dintre cele mai aglomerate şosele turistice ale ţării şi exact în acest loc a apărut acest indicator, similar cu cel care îi avertizează pe şoferi asupra pericolului prezenţei animalelor pe şosea, însă de data aceasta în loc de văcuţă sau de căprioară, a apărut un urs.

Nimeni nu ştie cine a montat indicatorul

Vezi și

În pădurile din zona Azuga trăiesc aproape 70 de urşi, de trei ori mai mulţi decât numărul optim.

Nici Primăria Azuga, nici Compania de Drumuri nu au montat, însă, indicatorul „Atenţie, urşi!“.

"Nu ştiu să fi existat o aşa solicitare. Pune în evidenţă faptul că este o zonă în care aceste evenimente pot apărea, iar conducătorul auto să fie avertizat şi să ştie să fie mai atent", spune Emanuel Grigorcea, purtător de cuvânt Primăria Azuga.

"Nu ştiu cine l-a pus, noi nu l-am pus. Am făcut cercetări, am întrebat şi primăria de pe raza căreia trece acest drum naţional, am întrebat şi la Ministerul Mediului, nici ei nu ştiu cine l-a pus. Deci, putem trage concluzia că un cetăţean, care a constatat că există acolo urşi, s-a dus şi a imprimat un astfel de semn", spune Alin Şerbănescu, CNAIR.

Bunul samaritean ar putea fi, însă, amendat. Doar Compania de Drumuri are dreptul să instaleze indicatoare rutiere, cu avizul Poliţiei.

Atenţie, urşi, a strigat, noaptea trecută şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita după ce s-a trezit cu un animal în curte. El a cerut guvernului să ia măsuri pentru ca oamenii din zonele de munte să nu mai fie în pericol.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ar trebui interzise telefoanele mobile în şcolile din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰