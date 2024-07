Familia copilului abia ajunsese la pensiune, după un drum lung, din Moldova. Luca a intrat imediat în piscină cu un colac, în timp ce părinţii se relaxau pe mal.

Camerele de supraveghere au filmat imagini dramatice, care au devenit acum probe în ancheta Poliţiei. În acel moment erau în bazin doi adulţi. Tragedia a început când băiatul a alunecat prin colacul prea mare. A dat din mâini de mai multe ori, ca şi cum ar fi cerut ajutor, după care a început să se scufunde. 10 secunde mai târziu, un bărbat a trecut înot pe lângă copilul care agoniza.

După încă 21 de secunde, pe deasupra lui a trecut şi o turistă. Niciunul dintre adulţi nu a observat nimic. Abia după aproape un minut şi-au dat seama de drama care s-a întâmplat lângă ei şi au scos băiatul din apă.

Copilul a intrat în apă în secţiunea de piscină pentru cei mici, care are 40 de centimetri adâncime. Nu se ştie cum, dar a reuşit să treacă în partea pentru adulţi, care are un metru 30. Regulamentul afişat la vedere, pe marginea pensiunii atrage atenţia: copiii nu au voie în piscină decât dacă sunt însoţiţi şi supravegheaţi de părinţi.

"A fost o mică neglijenţă. Părinţii au stat pe şezlonguri, întinşi. Când s-au ridicat de pe şezlonguri, au văzut că băiatul este la fund", spune proprietarul pensiunii.

Mama copilui, însărcinată în două luni, a ajuns la spital din cauza şocului. O asistentă care era cazată în aceeaşi pensiune a încercat să îl readucă la viaţă pe băiat până au venit medicii.

Piscina nu avea salvamar, cum cere legea. Tot ce înseamnă plaje, ştranduri şi locuri amenajate pentru baie trebuie să aibă personal de salvare. Proprietarul pensiunii în piscina căreia a murit copilul de trei ani se apără.

"Are 40 de centimetri apa, noi suntem la limită. Adică noi avem piscină de copii şi în partea celaltă am 1.30 la piscina mare. E sub limită, Nu ne trebuie salvamar", a adăugat Florin Dima, proprietarul pensiunii.

La începutul anului trecut, un copil de trei ani a murit după ce a căzut în pisicina unei pensiuni de la Straja. Nici aceea nu avea salvamar.

