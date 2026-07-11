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Video Momentul în care doi oameni dau nas în nas cu un urs, pe o stradă din Braşov

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.07.2026, 08:08 | Modificat la 11.07.2026, 08:13

Panică în cartierul Stupini din Braşov! Un urs a fost surprins de camerele de supraveghere, în timp ce se plimba liniştit pe stradă.

Tot pe imagini se observă doi oameni, care când au observat animalul sălbatic, au luat-o la fugă în direcţia opusă.

Aceste „întâlniri" cu ursul se întâmplă tot mai des în ultima perioadă. După cum bine ştim, ţara noastră are de trei ori mai mulţi urşi decât numărul optim. Imaginile le-am primit pe Fii Observator.

Dacă aveţi poze sau filmări care pot deveni o ştire, scrieţi-ne pe site-ul nostru observatornews.ro sau pe numărul de whatsapp - 0722.699.800.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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