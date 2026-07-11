Panică în cartierul Stupini din Braşov! Un urs a fost surprins de camerele de supraveghere, în timp ce se plimba liniştit pe stradă.

Tot pe imagini se observă doi oameni, care când au observat animalul sălbatic, au luat-o la fugă în direcţia opusă.

Aceste „întâlniri" cu ursul se întâmplă tot mai des în ultima perioadă. După cum bine ştim, ţara noastră are de trei ori mai mulţi urşi decât numărul optim. Imaginile le-am primit pe Fii Observator.

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