O veste bună pentru cei care urăsc statul la cratiță... au apărut oalele care gătesc singure! Nu mai dau în foc, nu mai trebuie supravegheate, pentru că se coordonează cu plita și își ajustează singure temperatura. În lipsă de inspirație, vă puteți baza pe rețetele pe care vi le sugerează, în funcție de alimentele pe care le scanează în interior, frigiderele inteligente. Mereu pe fugă și cu tot mai puțin timp de pierdut prin bucătărie, românii cumpără și multicookere, vrăjiți de gândul că aruncă doar ingrediente într-o oală, iar ea le pregătește o masă pentru toată familia.

În oala deșteaptă, mâncarea nu se arde niciodată.

"Nu mai trebuie să stăm îngrijorați că ceva se va arde pe plită dacă nu ajustăm temperatura. [...] Selectez programul potrivit pentru ouă, avem prăjire ușoară, așteptăm doar să intre tigaia în temperatură, punem mâncarea în tigaie și ne vedem de treabă. Oul putem să-l lăsăm și două ore și nu se întâmplă nimic cu el. […] În jumătate de oră, așa arată oul nostru, nu s-a ars, nu s-a înnegrit, nu a ieșit fum", spune Andreea Răducanu, expert de produs al unui producător de electrocasnice.

Electrocasnicele inteligente, din ce în ce mai căutate

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Magazinele de electrocasnice vând și ele tot mai multe ustensile care preiau o parte din sarcinile din bucătărie.

"Oala sub presiune de pe vremuri, considerată o minune, este înlocuită acum cu multicookerul. Acesta costă în jur de 1.700 de lei, este foarte căutat, 6 persoane pot mânca o masă din această oală și, cu siguranță, îl putem coordona din telefon. Are și rețetar integrat", explică reporterul Observator Ingrid Tîrziu.

"În primele 6 luni ale anului am observat o creștere cu 9% pentru aceste aparate, dacă ne uităm la aceeași perioadă a anului trecut, iar lunile ianuarie și februarie s-au remarcat printr-o cerere crescută. O gamă mare de multicookere, air fryere, multe dintre acestea având și tehnologie avansată, se pot conecta la telefon", spune directorul de comunicare al unui retailer, Mihnea Pană.

Frigiderele inteligente ne fac planul alimentar în funcţie de ce avem în ele

"Nu doar că ne ajută să ne administrăm activitatea, ci efectiv a devenit o a treia persoană în bucătărie, care poate să vină intuitiv să facă recomandări, să-ți dea sfaturi, să-ți măsoare ingredientele. Capacitatea de a conecta la internet un echipament, de a-l lega la un cloud, de a pune rețete într-un cloud și de a le distribui într-o rețea de restaurante prin echipamente directe, sunt foarte multe tehnologii care există, iar peste ele vine inteligența artificială", spune bucătarul Gabriel Gorgan.

Frigiderele inteligente sunt și ele de ajutor. Grație inteligenței artificiale și camerelor din interior, ne pot face planul alimentar în funcție de alimentele din interior, ne pot sugera rețete, dar ne pot și ajuta să ne facem lista de cumpărături.