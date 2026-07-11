Nouă alertă aeriană în Tulcea. Mai multe drone au fost detectate în apropierea localităţilor Chilia şi Ismail

O nouă alertă în nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea localităților Chilia și Ismail. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost activate. MApN precizează însă că spațiul aerian al României nu a fost încălcat.

În urma detectării țintelor, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregătit pentru decolare.

Alerta aeriană a încetat la ora 5:07

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 4.41.

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Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact la sol ale vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a încetat la ora 5:07. Ministerul Apărării precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente și menține permanent legătura cu acestea.