Doi soţi bogaţi, găsiţi mumificaţi în casa lor din Italia. Întreaga lor avere va ajunge la o organizaţie

Au ales să se izoleze şi au rupt legătura cu lumea timp de 20 de ani. Aşa că nu e de mirare că trupurile celor doi soţi au fost găsite mumificate, la trei luni de la moarte, în vila lor din Italia. Perechea a lăsat în urmă o moştenire de milioane de euro care va ajunge în conturile organizaţiei de mediu WWF.

Marco Steffanoni și Maria Teresa Nizzola au fost descoperiţi mumificaţi întâmplător în 2025, în Montericco. „Nu au fost uitați, ci au ales izolarea.” Cum a ajuns moștenirea lor considerabilă în întregime la WWF şi nu rudelor?

Cei doi soţi erau membri ai organizației pentru protecția mediului şi a animalelor sălbatice încă din anii 80, iar acum asociaţia aşteaptă finalizarea ultimelor formalităţi ai succesiunii pentru a începe dezvoltarea unui proiect prin care locuința lor va fi transformată într-o oază naturală, pe dealurile dintre Verona și Negrar di Valpolicella, scrie Il Resto del Carlino.

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Proprietatea, împreună cu mai multe terenuri și apartamente din provincia Mantova, a fost inclusă în testament și urmează acum să fie transformată într-un paradis pentru fauna locală.

Potrivit publicației „Corriere Veneto”, în jurul proprietății, care a fost jefuită în repetate rânduri în ultimele luni, au fost deja instalate camere de supraveghere. Acestea vor asigura securitatea zonei și vor fi folosite pentru a evalua viitoarea destinație a proprietății.

Trupurile din vila din Montericco, descoperite întâmplător

Soțul și soția aleseseră să trăiască precum niște pustnici și desemnaseră WWF drept moștenitor universal. Nimeni nu observase dispariția lor. Trupurile celor doi au fost descoperite întâmplător, în vila din Montericco, invadată de muște, de un grup de tineri exploratori urbani.

Bărbatul, care lucrase ca medic stomatolog până la sfârșitul anilor ’90, era întins pe podeaua dormitorului de la etaj. Femeia se afla așezată într-un fotoliu, în fața șemineului. Erau singuri, din proprie alegere.

Pentru o perioadă, cei doi închiriaseră camerele vilei unor studenți, însă ulterior au decis să renunțe la această activitate. În ultima perioadă își concediaseră chiar și grădinarul de încredere. După descoperire, cadavrele au rămas mai bine de un an la secția de Medicină Legală a Spitalului Borgo Roma.

Cazul a provocat o puternică emoție publică, deoarece părea de neînțeles ca două persoane să moară astfel, fără ca nimeni să fie alertat.

Au ales uitarea

Paolo Steffanoni, fratele lui Marco, a precizat însă că decizia rudelor de a nu interveni în alegerea celor doi de a dispărea din viața publică a reprezentat o formă de respect.

„Nu au fost uitați, ci au ales izolarea. Eu sunt singura rudă apropiată a lui Marco și am făcut demersurile necesare pentru ca ei să aibă parte de o înmormântare demnă”, a declarat acesta.

Ulterior, autoritățile au trebuit să stabilească ultimele dorințe ale celor doi, care fuseseră încredințate unui cunoscut notar din regiunea Emilia.

În ciuda existenței mai multor testamente, voința lor era la fel de clară precum decizia de a se retrage din lume: întreaga avere urma să fie donată pentru protejarea animalelor, prin intermediul WWF.

Iar această dorință a fost respectată.