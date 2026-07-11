Incendiu violent într-o comună din Vrancea, județul Mehedinți! Trei fraţi au rămas, pentru a doua oară în doar câţiva ani, fără un acoperiş deasupra capului. Focul le-a distrus complet locuinţa, iar flăcările s-au extins şi la trei anexe învecinate. Pompierii s-au luptat zeci de minute să stingă incendiul, care ameninţa să cuprindă şi alte locuinţe din zonă. Focul a izbucnit ieri în comuna Burila Mare din localitatea Vrancea. În doar câteva momente, întreaga casă a fost înghiţită de flăcări.

"Am văzut focul. Eu sunt singură aici şi nu ştiam încotro s-o mai iau", povestește o femeie.

Flăcările, alimentate de vântul puternic, s-au extins rapid la trei anexe din apropiere. Misiunea pompierilor a fost îngreunată şi de lipsa hidranţilor în zonă.

"Pericol de propagare la alte şase case. Pericol iminent pentru o altă casă îndepărtată, din cauza vegetaţiei uscate", spune Gabriel Chiriță, Detașamentul de Pompieri Drobeta-Turnu Severin.

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"Eu am băgat o pompă, că am pompă în fântână, şi am udat aici la gard, lângă vie".

"Sunt trei fraţi care locuiesc aici", povestesc vecinii.

Nu este prima oară când fraţii rămân fără un acoperiş deasupra capului.

"Acum câţiva ani a ars tot. Şi şi-au refăcut casa de la zero şi acum o iau de la capăt".

"A mai ars odată. Mama lor a murit şi au rămas ei, trei copii", povestesc vecinii.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de pompieri. Surse din anchetă spun că este luată în calcul şi ipoteza ca focul să fi fost pus intenţionat.