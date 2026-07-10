Călătorie de infarct la bordul unui avion care a plecat în acestă dimineaţă din Salonic. Un hublou s-a spart, iar unul dintre pasageri a fost la un pas să îşi piardă viaţa. Curenţii l-au tras în exterior, dar a avut noroc: soţia l-a ţinut cu toată forţa ei, iar el, încă purta centura de siguranţă. În restul aeronavei, până la aterizarea de urgenţă, au fost momente de panică.

Avionul decolase de o oră de pe aeroportul din Salonic şi avea destinaţia Memmingen, Germania. Într-o fracţiune de secundă, călătoria s-a transformat într-un coşmar la mii de metri în aer. Pasagerii povestesc cum un fragment desprins din motor a lovit unul dintre hublouri şi l-a făcut ţăndări. Cetăţeanul sârb de 61 de ani, care avea locul de la geam, s-a trezit dintr-o dată tras spre exterior. Soţia l-a ţinut cu toată forţa.

"Eram trei în avion. Toată lumea plângea, era panică. Soțul meu a leșinat de trei ori. Eu și pasagerul meu l-am prins și l-am ținut. Din fericire, un domn a venit de pe scaunul de lângă el și l-a ținut de mână, în timp ce jumătate din corp îi era pe geam", a declarat soţia bărbatului.

Pasager tras afară pe hubloul avionului

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"Cei mai mulţi dintre noi deja dormeam, aveam ochii închişi. Am auzit un zgomot puternic, ca explozia unei anvelope, nu pot să îl descriu altfel, dar e cert că a fost un zgmot puternic. Câteva femei care se aflau lângă cetăţeanul sârb l-au ţinut. Din fericire, nu apucase să îşi scoată centura de siguranţă. Bărbatul aproape ieşise de tot prin hublou. Capul, gâtul şi aproape întreg corpul erau ieşite pe fereastră", a declarat Christina, pasageră.

După aterizare, bărbatul a ajuns la spital, dar cu răni minore. Călătorii povestesc însă cum s-a declanşat panica generală după incident. Printre ţipete şi haos, fiecare dintre pasageri a dus o luptă pentru supravieţuire.

"Ne-am dat seama imediat că avionul s-a depresurizat pentru că am pierdut din altitudine, avionul a coborât. Măştile au căzut instant. Era un miros puternic în avion. Iniţial nu am avut idee ce se întâmplă. Oamenii ţipau, s-a creat o panică incredibilă", a declarat Christina, pasageră.

20 de minute a stat în aer avionul cu fereastra spartă. Pilotul a făcut cale-ntoarsă şi a aterizat, într-un final, în siguranţă pe aeroportul din Salonic. Compania care opera zborul low cost a transmis că pasagerii au ajuns la destinaţie cu o altă aeronavă, dar nu au menţionat nimic despre problemele tehnice. Cel mai probabil, o anchetă internă va desluşi misterul.

"Au sărit anumite componente din motor care au afectat celula, mai exact au făcut o fisură la nivelul unui geam, unui hublot, şi atunci de aceea s-a creat o diferenţă de presiune între cea interioră şi exterioară. În cazul unei găuri în fuselaj, te suflă efectiv în afara avionului. Dacă avem centură, am scăpat", a declarat Alexandru Jeica, pilot.

În cazul depresurizării avionului, intervenţia comandantului este clară.

"Începem să preluăm controlul avionului şi să coborâm o altitudine cât safe, adică sub 10 mii de pcioare, unde aerul este respirabil şi nu mai avem nevoie de măştile de oxigen. Toţi piloţii sunt instruiţi pentru acest caz, este un caz care se întâmplă foarte rar", a declarat Andrei Nicola, pilot.

În timpul unei depresurizării avionului, pasagerii trebuie sa urmeze reguli clare. Dacă presiunea scade, avem la dispoziție între 10 secunde şi un minut înainte de a leşina, în funcţie de altitudine. E important să ne punem cât mai rapid masca de oxigen, înainte de a ajuta pe altcineva, să ne păstrăm continuu centura de siguranţă şi să urmăm instrucţiunile echipajului de bord.

În urmă cu 8 ani, o femeie a murit după un incident aproape tras la indigo. Aeronava decolase de pe aeroportul din New York când motorul a explodat. Fragmente au lovit fuzelajul și au spart un geam, iar cabina s-a depresurizat rapid. Pasagera aflată pe locul de la geam a fost parțial trasă în exterior, dar ea a suferit răni fatale.