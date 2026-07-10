Cultivau acasă ciuperci halucinogene, din kituri aduse din Olanda. Trei persoane din Bucureşti, reţinute

Trei persoane din aceeaşi familie au fost reţinute după ce anchetatorii au găsit sute de grame de droguri de mare risc şi echipamente de producţie. DIICOT şi Poliţia de Frontieră Bucureşti au descoperit o întreagă cultură de ciuperci halucinogene, alocată pieţei de droguri, potrivit Mediafax.

Trei persoane, două femei din aceeași familie și un bărbat, au fost reținute de procurorii DIICOT, fiind acuzate de trafic de droguri de mare risc, după ce ar fi înființat și exploatat o cultură de ciuperci halucinogene destinată comercializării.

Ce spun anchetatorii

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre două femei de 34 și 42 de ani și un bărbat de 68 de ani. Din probele administrate reiese că, în perioada martie-iulie 2026, aceștia au cultivat, întreținut, recoltat, uscat, porționat și depozitat ciuperci care conțin psilocină și psilocibină, droguri de mare risc.

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Ancheta arată că inculpata de 34 de ani ar fi cumpărat în primăvara acestui an, din Țările de Jos, kituri pentru cultivarea ciupercilor, instalațiile și substanțele necesare dezvoltării culturii.

Au fost descoperite droguri de mare risc şi o cultură de ciuperci

În urma perchezițiilor desfășurate în București, procurorii și polițiștii de frontieră au descoperit cultura de ciuperci, recipiente cu fragmente de ciuperci, cântare, deshidratoare, obiecte cu urme de substanță, precum și sume de bani în lei și euro.

Anchetatorii estimează că suspecții au obținut aproximativ 700 de grame de psilocină și psilocibină, droguri de mare risc destinate vânzării.

Procurorii DIICOT au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a celor trei inculpați.