Caz şocant în Capitală. O femeie de 29 de ani şi-a mușcat fiica, vecinii şi chiar pe poliţiştii veniţi să o încătuşeze. La audieri, soţul femeii a povestit că tânăra era sub efectul unui amestec periculos de substanţe - băutură şi aproape 200 de pastile pe care le înghiţise înainte să-şi piardă minţile. Intervenţia agenţilor a fost filmată cu un bodycam.

Sunt imagini extrem de violente, înregistrate de bodycam-ul unuia dintre poliţişti. Femeia de 29 de ani stă pe bordură, lângă ea sunt soţul şi fiica acestora, o fetiţă de 10 ani. Dintr-o dată, tânăra începe să se lovească de tot ce e în jur şi se răneşte. Poliţiştii încearcă s-o liniştească. O apucă de mâini şi vor s-o încătuşeze. Femeia se smuceşte şi îi muşcă de braţe pe agenţi. Ca să-i facă faţă, echipajul e nevoit să folosească spray lacrimogen.

"Muşcătoare" în serie, reţinută în Capitală

"Scandalul a început dincolo de această poartă, unde femeia agresivă şi-ar fi lovit fiica. Strigătele de ajutor ale copilei au fost auzite de vecinii de lângă. Aceştia au sărit să o apere, dar au fost şi ei la rândul lor atacaţi", arată Cristi Popovici, reporter Observator.

"Pe soţie a muşcat-o de deget rău, îl are dublu, umflat. Pe fii-mea de mână, a muşcat-o în zona asta. A rămas marcată", povesteşte unul dintre vecinii agresaţi. Speriaţi, oamenii fug şi se ascund în casă. E momentul în care femeia îşi iese din minţi. Smulge o bucată din gard şi se repede să-şi atace vecinii. Din curţi se aud ţipete înfiorătoare, bubuituri şi îmbrânceli.

A atacat 6 persoane: fiica, vecini şi poliţişti

"Acolo a spart cu pumnul şi a sărit în curte, a trântit-o pe jos pe soţie, a muşcat-o de deget", arată un alt vecin agresat. Vecinii reuşesc să scape şi sună la 112. Între timp, agresoarea fuge. La un kilometru şi jumătate de casă, se ascunde în parcul unui liceu din zonă. O urmează soţul şi fiica.

Datele din anchetă arată că, pe drum, femeia are din nou o criză nervoasă şi îşi atacă fiica. O muşcă de mână şi o loveşte. "Sunt sub orice critică, am bătut la poartă, ei erau foarte surescitaţi. Erau tulburaţi rău amândoi", adaugă vecinii.

Cum a explicat femeia gestul bizar

După ce e urcată cu forţa în maşina de poliţie, femeia îşi caută scuze. Are mai multe episoade delirante. Le spune agenţilor că a luat mai multe pastile, extrem de puternice. Declaraţia e întărită de soţ. Nu mai puţin de 163 de pastile ar fi înghiţit, amestecate şi cu alcool. Intoxicaţia e confirmată şi de medicii de la Floreasca.

"Soţul femeii le-a declarat poliţiştilor că aceasta nu e la primul episod psihotic. În urmă cu o lună ar fi vrut să se sinucidă şi s-a aruncat de la etajul doi al unei cladiri. Atunci a fost internată la Spitalul Obregia", spune Cristi Popovici, reporter Observator.

Cazul a ajuns acum şi în atenţia DGASPC. "Situaţia întregii familii va fi analizată şi evaluată de către specialiştii instituţiei şi, în funcţie de nevoile identificate, vor fi acordate servicii de sprijin atât copilului cât şi părinţilor în funcţie de particularităţile situaţiei acestei familii", a declarat Ştefania Gavrilescu, DGASPC.

"Se consumă droguri... Scandaluri!"

Poliţiştii, dar şi vecinii au ajuns la spital cu răni serioase din cauza muşcăturilor. Oamenii din zonă spun că nu sunt la primul scandal. "În fiecare săptămână sunt scandaluri cu urlete care încep la 9 seara şi se termină dimineaţa. Ţipete, bătăi se aud", povesteşte un vecin. "O să apelăm la o firmă de pază. Am făcut zeci de reclaţii la poliţie, se consumă droguri, muzică dată tare. Scandaluri, zgomote", zice un altul.

Procurorii au reţinut-o pe femeia agresivă în această dimineaţă şi cer acum arestarea ei. Are cinci capete de acuzare: două de ultraj, două de loviri și de alte violențe, dar și de distrugere. Cel mai probabil, va fi supusă unei expertize psihiatrice. Dacă se va stabili că n-a avut discernământ, va fi internată într-un spital de specialitate.

