După 50 de ani de carieră, Mircea Diaconu s-a retras din luminile rampei. Actorul avea 74 ani şi era internat la spitalul Fundeni. A fost răpus de o boală incurabilă cu care a luptat mult în ultimii ani. Sfâşiată de durere, soţia lui, actriţa Diana Lupescu a confirmat tragica veste.

"Sunt şocată, sunt lovită ca de un trăsnet. Dumnealui îi datorez statutul meu de actor profesionist. Sfaturi bune, preocupare faţă de ce jucăm, turnee multe impreună. Nici nu ştiam că suferă de ceva", a mărturisit Ioana Calotă, actriţă.

Mircea Diaconu lasă în urmă o colecţie impresionantă

Mircea Diaconu lasă o colecţie impresionantă de peste 60 de filme. "Mircea este un fel de actor care se întâmplă o dată la zeci de ani. Vorbim şi de Mircea Diaconu scriitorul şi de Mircea Diaconu un familist de o adâncime, de o spiritualitate cum astăzi societatea nu ne mai oferă", a transmis actorul Florin Călinescu.

Mircea Diaconu a fost Brânzovenescu din "O scrisoare pierdută", Romi în "Pruncul, petrolul şi ardelenii", taximetristul Radu Petrescu din "Buletin de Bucureşti" sau comisarul Radu Toma în "Actorul şi săbaticii". Şi, poate unul dintre cele mai importante roluri, profesorul Ovidiu Gorea din "Filantropica".

"Un regal, ce minunat e să munceşti cu drag pe un text şi o poveste atât de frumoasă şi bună, dacă nu le-aş fi iubit şi nu aş fi mers pe ele cu trup şi suflet, n-ar fi fost bine", spunea Mircea Diaconu într-un interviu. A fost memorabil în sceneta TV "N-am găsit altă rimă" alături de Toma Caragiu.

O iubire discretă cu Diana Lupescu i-a purtat prin viaţă

În 1980, a cunoscut-o pe Diana Lupescu. O iubire discretă i-a purtat prin viaţă, aproape jumătate de secol. Au împărţit şi scena. Actorul mărturisea că revine mereu cu drag în casa părintească din Vlădeşti, Argeş.

"Eu puteam să fiu cântăreţ de operă. În această cameră au fost toate evenimentele de familie. Asta e lada de zestre a bunicii, aici făcea focul si ne povestea din război. Au fost ani minunaţi. Pe măsură ce vârsta creşte, este o formă de inobilare intimă. Devin mai puternice amintirile, ai spaţiu pentru ele. Te uiţi mult în urmă", povestea Mircea Diaconu.

A avut un rol istoric şi în Revoluţia din 89. A apărut la balcon în sediul CC, imediat după fuga cuplului Ceauşescu cu elicopterul. "În zilele acelea eram la teatru şi jucam. Au fost nişte nopţi de grotesc şi sublim. Am zis: Sunt Diaconu, nu spargeţi, nu vă împingeţi, faceţi un culoar, ca să vină salvări. Era haos, un haos infernal", a mărturisit Mircea Diaconu.

A scris trei cărți, iar în 2014 a intrat în politică

A scris trei cărți, iar în 2014 a intrat în politică. A fost, pe rând, senator, europarlamentar, ministrul Culturii. În 2019, a candidat la alegerile prezidenţiale. A fost distins cu Ordinul national "Pentru Merit" în grad de Ofiţer la 1 decembrie 2000, "pentru realizări artistice remarcabile şi pentru promovarea culturii".

"Din fericire, am făcut foarte mult film. Am învăţat meseria asta bine, nu te învăţa nimeni. Mi-a venit uşor pentru că exersasem mult. În clipa în care am acceptat să joc un rol, mi l-am asumat. Făcea parte din mine, am pus ceva din mine acolo", mai spunea actorul într-un interviu.

Din 2001 şi până în 2011, Mircea Diaconu a fost directorul Teatrului Nottara. Tot aici, cei care l-au cunoscut, colegi, prieteni, dar şi cei care l-au admirat de-a lungul timpului pot veni să îşi arate recunoştinţa luni. De la ora 11 şi până la 16 îi vor putea aduce un ultim omagiu marelui actor în foaierul teatrului.

Înmormântarea va avea loc marți, la cimitirul din Săftica.

