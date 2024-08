O mare de gunoaie. Asta a rămas în urma turiştilor după patru zile de petrecere la târgul tradițional din Tismana, eveniment organizat în fiecare an de Sfânta Maria. După distracţie, locul s-a transformat într-o adevărată groapă de gunoi.

Munţi de gunoaie după minivacanţă

Peste 10.000 de oameni s-au distrat în bâlciul organizat la marginea acestei paduri din Tismana și iată ce a rămas în urma lor. Gunoaie cât vezi cu ochii. De la sticle și doze la haine vechi. Cei care au venit cu diverse vechituri să le vândă, haine şi încălţăminte, şi n-au avut succes, le-au lăsat risipite pe câmp.

Angajații Primăriei Tismana au început ecologizarea de la primele ore ale zilei. Nu vor termina treaba prea curând pentru că au mult de muncă.

Reporter: În fiecare zi ați adunat gunoaie?

Bărbat: Da, veneam pe unde era culoarul de trecere. Aruncau pe jos. Cine ştie cât mai durează. La ce haine sunt, haine, plastice, cartoane, de toate...

Reporter: Aşa e în fiecare an după bâlci?

Bărbat: Da, aşa e.

Deși petrecăreții și comercianții au avut la dispoziție saci de gunoi, tomberoane și un container, spațiul verde a rămas locul unde cei mai mulți și-au abandonat sticlele de plastic sau ambalajele. "Noi am fost şi ieri, şi sâmbătă. Am strâns în fiecare dimineaţă, începând de miercuri. Le-am dat saci, am luat ce a fost plin. Anul trecut, au lăsat munţi", spune un bărbat.

Anul trecut, oamenii au muncit cinci zile şi au strâns aproape 20 de tone de gunoaie. Primăria Tismana a impus comercianților o taxă de salubritate ca să poată acoperi costurile cu ecologizarea pădurii.

