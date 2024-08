"Când legendele se sting, oamenii devin nemuritori.", "Drum lin către stele, Nicu Covaci!". Sute de mesaje emoţionante de la foşti colegi, artişti şi politicieni au împânzit reţelele de socializare, în câteva ore de la tragicul anunţ.

"Nicu Covaci a murit luptând. Am pierdut un eroul al luptei pentru libertate. Acum ROMÂNIA din cer, e mai mare cu el...", a scris naistul Nicolae Voiculeţ pe pagina sa de Facebook. O reverenţă lui Nicu Covaci i-a adus şi Dida Drăgan: "Să îi mulţumim lui Dumnezeu că s-a îndurat de el şi că a făcut din el vasul în care a turnat o picătură de har. Pentru că arta nu ţine doar de meserie şi de exerciţiu. Reprezintă şansa şi neşansa marilor artişti care au plecat prea puţin ocrotiţi de autorităţi pe pământul de sub cerul nemuritorilor".

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a postat, şi el un mesaj inspirat însă din versurile piesei "Mugur de fluier", alături de premierul Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă. Cu toţii au crescut cu muzica formaţiei Phoenix, cea mai mare realizare a lui Nicu Covaci, înfiinţată în 1961.

Povestea lui Nicu Covaci, una a luptei și a triumfului

În anii în care muzica era supusă unor încercări grele, artistul a decis să plece din țară. Nu şi-a uitat însă rădăcinile şi să promoveze cultura românească, ducând mai departe mesajul de libertate. După Revoluție a revenit în România şi a arătat că a învins în cele din urmă toate obstacolele.

Nicu Covaci: Norocul nostru a fost ca am fost prigoniti inca de la inceput. Cred ca uneste dorinta de libertate cu un fel de a avea sira spinării. Eu sunt fericit pentru ceea ce am trăit. Că am fost interzis, că la şcoală ne fugăreau, că voiau pe stradă să ne taie părul. Stau să ma gândesc... sunt fleacuri. Şi am izbândit.

Nicu Covaci ne-a onorat cu prezenţa şi în platoul Observator în urmă cu doi ani, când ne-a bucurat cu spiritul său de haiduc autentic.

Regreul cu care a plecat liderul trupei Phoenix

Artistul a plecat la ceruri cu un mare regret: nu a fost acceptat în Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Nicu Covaci: Am platit niste preturi cum nu isi imagineaza nimeni. Nu sunt recunoscut, sunt dat la o parte, le stau în drum. Daca eu am peste o suta de compozitii, predate, scrise, care au fost slagare. S-au vândut milioane de discuri! Şi eu nu sunt recunoscut de compozitor.

