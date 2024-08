Muzica lui răsună astăzi în inimile tuturor mai puternic ca niciodată. Vestea sfâşietoare despre moartea lui Nicu Covaci a apărut aseară, pe pagina sa de Facebook şi a cutremurat întreaga ţara, care şi-ar fi dorit ca el să trăiască veşnic.

Nicu Covaci s-a stins la 77 de ani, pe patul de spital

După o luptă grea cu boala, legenda muzicii rock şi-a găsit sfârşitul pe un pat de spital din Timişoara la 77 de ani. Problemele de sănătate au apărut în primăvara acestui an, când rezultatele unor analize au indicat prezenţa unei tumori. Atunci, muzicianul a fost supus unei operaţii pe creier la Spitalul Judeţean din Timişoara.

Sursa foto: Hepta

O lună mai târziu, starea lui se îmbunătăţise şi îşi sărbătorea ziua de naştere alături de familie şi prieteni. În urmă cu câteva zile însă, colegii de trupă şi-au anunţat fanii că Nicu Covaci se simte din ce în ce mai rău, până când aseară au venit cu vestea sfâşietoare. Au curs apoi zeci de postări ale artiştilor, prieteni care i-au fost alături la greu, fani, politicieni sau pur şi simplu oameni care i-au ascultat măcar o dată muzica.

Cine a fost Nicu Covaci

Nicu Covaci s-a născut la 19 aprilie 1947, la Timişoara, iar pasiunea pentru muzică a descoperit-o la o vârstă fragedă. Primele lecţii au fost cele de pian, acordeon şi chitară, iar mai târziu a învăţat să stăpânească instrumentele şi să ajungă un artist desvârşit. În anul 1961, a avut şi cea mai mare realizare: înfiinţarea trupei Phoenix, prima compoziţie proprie fiind piesa "Ştiu că mă iubeşti şi tu".

Nicu Covaci: Deci noi ascultam Beatles, Rolling Stones, Birds, stiam piesele pe de rost, cantam nota cu nota, asta a fost scoala noastra. Asta inseamna sa muncesti mult, iar noi munceam enorm de mut, am renuntat la foarte multe bucurii pe care le avea tineretul.

Nicu Covaci ne-a onorat cu prezenţa şi în platoul Observator în urmă cu doi ani, când ne-a bucurat cu spiritul său de haiduc autentic.

Regreul cu care a plecat liderul trupei Phoenix

Artistul a plecat la ceruri cu un mare regret: nu a fost acceptat în Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Nicu Covaci: Am platit niste preturi cum nu isi imagineaza nimeni. Nu sunt recunoscut, sunt dat la o parte, le stau în drum. Daca eu am peste o suta de compozitii, predate, scrise, care au fost slagare. S-au vandut milioane de discuri! Si eu nu sunt recunoscut de compozitor.

Povestea lui Nicu Covaci este una a luptei și a triumfului. În anii în care muzica era supusă unor încercări grele, artistul a decis să plece din țară. Nu şi-a uitat însă rădăcinile şi să promoveze cultura românească, ducând mai departe mesajul de libertate. După Revoluție a revenit în România şi a arătat că a învins în cele din urmă toate obstacolele.

Nicu Covaci: Norocul nostru a fost ca am fost prigoniti inca de la inceput. Cred ca uneste dorinta de libertate cu un fel de a avea sira spinării. Eu sunt fericit pentru ceea ce am trăit. Că am fost interzis, că la şcoală ne fugăreau, că voiau pe stradă să ne taie părul. Stau să ma gândesc... sunt fleacuri. Şi am izbândit.

Chiar dacă nu îl vom mai vedea niciodată pe scenă, melodiile lui vor rămâne în sufletele noastre.

