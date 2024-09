Andreea abia împlinise 18 ani şi avea toată viaţa înainte. O decizie luată în grabă i-a fost fatală.

A murit spulberată de TIR, după ce a coborât din microbuz

Tânăra abia coborâse dintr-un microbuz şi a vrut să traverseze şoseaua prin spatele acestuia.

Vezi și

"Fata o cunoşteam, o cunoşteam de la şcoală, a fost elevă aici la şcoală. Ştiu că părinţii ei au casă aici, cred că locuiesc la Buzău. O fi venit acasă. A coborât din autobuz. Nu s-o fi asigurat, s-o fi asigurat, n-o fi văzut.. Dumnezeu ştie!", spune o femeie.

Şocant este că şoferul microbuzului din care a coborât tânăra și-a continuat traseul, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Localnicii sunt îngroziţi de tragedie

Oamenii din sat sunt îngroziți de tragedia care s-a petrecut şi cred că accidentul nu ar fi avut loc dacă fata s-ar fi gândit de două ori înainte de a încerca să traverseze. "Nu e vinovat nici şoferul. Accident la şosea, aici, că a dat un TIR peste o fetiţă şi fetiţa a coborât din microbuz. Şoferul nu a putut să evite. Dacă i-a apărut înainte nu a avut ce să facă", explică o localnică.

Camionul era condus de un bărbat de 34 de ani, din Ialomița, care s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă. "În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea întregii situaţii de fapt", a declarat Adrian Roşioru, de la Poliţia Rutieră Buzău.

Familia fetei se pregăteşte acum pentru înmormântare.

Adrian Bonciu Like

Întrebarea zilei Aţi găsit chirie la preţuri decente în marile oraşe din ţară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰