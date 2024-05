Vezi și

Cel mai vizitat muzeu din Bucureşti, Grigore Antipa, unde ajung anual peste 600.000 de vizitatori din toată lumea, a anunţat că nu va participa anul acesta la evenimentul la care erau aşteptate peste 10.000 de persoane. Conducerea vrea să atragă astfel atenţia asupra salarizării.

Noaptea Muzeelor 2024, schimbare neaşteptată în acest an

Luis Popa - Director Muzeu Antipa: Alături de ceilalţi colegi din ţară, protestăm în felul acesta faţă de nivelul foarte scăzut de salarizare din muzee. Am în momentul de faţă colegi care câştiga lunar 2600 de lei. Cel mai mare salariu din muzeu, pentru o persoana care este cercetator ştiinţific gradul doi, este de 5000 de lei.

Şi Reprezentantii Muzeului Municipiului București, care a avut în fiecare an peste 30.000 de vizitatori în Noaptea Muzeelor, au anuntat că porţile instituţiei nu vor fi deschise. Un anunţ identic au făcut şi Muzeul Național de Istorie şi Muzeul Naţional de Artă. Nici la Timişoara, capitala europeană a culturii, doritorii nu vor putea vizita noaptea muzeele.

Filip Petcu - manager Muzeul National de Arta Timisoara: Este momentul in care lucrurile ar trebui să se schimbe şi sperăm că guvernantii vor lua atitudine şi vor respecta promisiunile pentru ca iata, lucrurile nu mai pot continua in acest fel.

Angajati din 26 de judete vor protesta sambata faţă de veniturile mici. Aceştia cer creşterea tuturor salariilor din sectorul muzeal cu 20%. Premierul Marcel Ciolacu a catalogat decizia muzeografilor drept un "șantaj".

Marcel Ciolacu, premier: Și eu sunt nemulțumit de foarte multe lucruri, dar nu mi-a trecut prin cap să boicotez niște copii să viziteze muzeele. O să fac un apel la dânşii să îşi facă serviciul pentru care sunt angajaţi la un asemenea șantaj eu nu voi răspunde.

Georgel Balaci, preşedinte Federaţia Naţională din Cultură şi presă Culturmedia: L-aş întreba pe domnul Ciolacu când a vizitat ultima dată un muzeu. Să vadă cum arată interiorul unui muzeu şi lipsa de investiţii. Şi as vrea să il mai intreb dacă dânsul, nu cumva, a incurcat lucrurile, spunand ca noaptea muzeelor se adreseaza copiilor. Cred ca nu este săptămâna altfel acum si nici şcoala altfel.

Evenimentul noaptea muzeelor ajunge, anul acesta, la ediţia cu numărul 20.

Ana Grigore, reporter Observator: Atrasi de gratuitate, dar si de ideea de a lua parte la eveniment, anul trecut, noaptea muzeelor a inregistrat un record de vizitatori. Doar in jumatate din muzeele care si-au deschis portile in intreaga tara s-au adunat aproape 300.000 de iubitori de cultură, dintre care 65.000 au fost doar in Capitala.

Organizatorii evenimentului Noaptea Muzeelor au anunţat că lista finală a instituţiilor retrase va fi anunţată vineri.

