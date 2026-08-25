Orice oraş are cartea lui de vizită. Fie un parc, fie o zonă care şi-a câştigat popularitatea în timp, Bucureştiul nu putea să fie scos din schemă, evident. Noi când vrem să ne mândrim cu un loc anume spunem din prima: Centrul Vechi. Acolo ne întâlnim, acolo petrecem, acolo vin şi turiştii străini. Şi tocmai pentru că amprenta nu poate fi şteasă sau schimbată, Centrul Vechi trebuie să arate ca la carte. Demn de o capitală europeană, spune Primăria Capitalei! Tocmai din acest motiv, au fost implementate reguli stricte de curăţenie.

Cea mai importantă schimbare este că deșeurile vor fi colectate doar dimineața, între orele 6:00 și 10:00, în două zone și separat, în funcție de tipul de gunoi. De asemenea, autoritățile spun că își doresc să nu mai vadă saci de gunoi la fiecare colț de stradă.

Străzile și trotuarele vor fi, de asemenea, curățate zilnic, între orele 8:00 și 10:00, dacă temperaturile depășesc 7 grade Celsius. Trotuare care vor fi spălate. Comercianții vor avea, la rândul lor, obligația să-și curețe zilnic terasele și să respecte regulile privind zgomotul și amplasarea acestora.

În plus, la solicitarea Poliției Capitalei, operatorul de salubritate trebuie să curețe o zonă în maximum 45 de minute pe timpul zilei și în maximum două ore pe timpul nopții. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 10.000 de lei.

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