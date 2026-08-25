Măcinată de bombardamente, Ucraina a găsit puţină speranţă în Ziua Independeţei. Şi au sărbătorit-o ca în fiecare an. Totuși, parada din acest an a fost diferită și a oferit o nouă perspectivă asupra modului în care ar putea arăta războaiele în viitor. Soldații au fost înlocuiți de roboți, iar clasica defilare militară a fost, de această dată, una a dronelor. La evenimentele dedicate zilei a fost prezentă și partenera de viață a președintelui Nicuşor Dan, invitată de soția președintelui ucrainean. Ziua s-a încheiat însă cu emoții: alerta aeriană s-a declanșat în Kiev, iar mai mulți oficiali au fost nevoiți să se adăpostească.

În bătaia puştii, Ucraina a sărbătorit proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică la 24 august 1991.

"Ucrainenii sunt mândri de ei înșiși, dar fără fast. Se bucură cu modestie, se felicită unii pe alții, știind care este prețul. Ochii noștri sunt plini, în același timp, de lacrimi și speranță", spune Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Un mesaj a transmis şi preşedintele Nicuşor Dan care a participat ieri la reuniunea Coaliției de Voință în format de videoconferință.

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"Onorăm curajul extraordinar și rezistența eroică a poporului ucrainean în apărarea valorilor și libertății noastre comune. România va continua să fie alături de Ucraina", spune preşedintele Nicuşor Dan​.

Partenera lui Nicuşor Dan a fost invitată la Kiev

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui, a fost invitată la Kiev de Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean.

"Prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru!"

"Mulţumesc foarte mult! Mulţumesc!"

La finalul evenimentului, Mirabela Grădinaru a fost surprinsă de reporterii din Republica Moldova în timp ce a avut o scurtă discuție cu președinta Maia Sandu.

Evenimentul a coincis cu lansarea unui "Vocabular Global al Rezilienței", o inițiativă care se concentrează pe puterea comunităților de a se redresa în vremuri de incertitudine. România a contribuit și ea la acest vocabular, unde a propus cuvântul "dârzenie".

De Ziua Independenţei, La Kiev a fost declanșată alerta aeriană. Președintele Consiliului European, António Costa și liderul finlandez Alexander Stubb se aflau în capitala Ucrainei în acele momente. Cei doi lideri au fost evacuați într-un adăpost, iar alerta a încetat câteva minute mai târziu.