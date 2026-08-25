Se dă ultima strigare pe Legea Salarizării. Astăzi, preşedintele Nicuşor Dan va negocia cu liderii partidelor din fosta Coaliţie un acord politic. Şi e crucial ca totul să meargă ca pe roate. Altfel, România riscă să piardă milioane de euro din PNRR. Sunt bani importanţi, de care atârnă legi importante. Totuşi, în acest moment, sindicatele nu acceptă ultima variantă prezentată şi cer ca actul normativ să cadă în sarcina unui guvern cu puteri depline. Potrivit surselor Observator, nici social-democraţii nu vor să gireze legea salarizării, însă există posibilitatea să se răzgândească. Mai ales că de la BNR vine şi un avertisment: vom ajunge să mâncăm iarbă şi scoarţă de copac.

Legea Salarizării trebuie aprobată până lunea viitoare, altfel pierdem 770 de milioane euro din PNRR.

"166 de miliarde de lei ne vor costa în acest an salariile angajaţilor din aparatul bugetar. Sindicatele au cerut o majorare de 25 de miliarde, dar după negocieri purtate cu oficialii Comisiei Europene, Guvernul ar putea oferi cel mult 12 miliarde de lei. Asta doar dacă ar face o economie de cel puţin 4 miliarde prin reducerea altor cheltuieli. Altfel, Comisia Europeană avertizează că agenţiile de rating ar putea retrograda România în categoria junk, acolo unde se află statele nerecomandate pentru investitori", explică reporterul Observator Marius Gîrlaşiu.

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isărescu, lansează un avertisment sumbru.

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"Sunt siderat de inconștiența sindicatelor. PNRR se va încheia fără ca România să beneficieze de ultimele tranșe. După ce țara nu va mai fi recomandabilă investițiilor, cursul valutar se va duce de-a berbeleacul. Capitalurile vor ieși din România - vom mânca iarbă și scoarță de copac", spune consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu.

"Putem să avem un fond total de salarii în sectorul public care să se situeze între 7,9% şi 8,1%, ceea ce înseamnă că la estimările de creştere a PIB-ului pe anul viitor, ar însemna o sumă de maxim 11 - 12 miliarde", spunea premierul României, Ilie Bolojan.

"Nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma", subliniază ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru.

Marile sindicate au respins ultima formă a legii, nemulţumite că valoarea de referinţă folosită pentru calcularea salariilor a scăzut, iar asta înseamnă sute de lei în minus la fiecare leafă.

Medic primar: 16.400 lei → 16.000 lei

Asistent medical: 7.872 lei → 7.680 lei

Profesor grad I: 9.758 lei → 9.680 lei

Cer reluarea negocierilor de la zero după instalarea unui nou Guvern. Surse Observator spun că liderii PSD nu ar accepta nici ei ultima formă a proiectului.