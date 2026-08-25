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Radarele MApN au detectat o dronă în apropiere de granița cu Ucraina. Două F-18, ridicate de la sol

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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 25.08.2026, 07:56 | Modificat la 25.08.2026, 08:19

Radarele MApN au depistat, în această dimineață, o dronă la aproximativ 4 kilometri de Vâlcove, în apropierea graniței cu Ucraina. Două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizarea situației, iar localnicii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-ALERT. Aseară, alte două drone au fost detectate în apropiere de Insula Șerpilor. 

În dimineața zilei de marți, 25 august, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 07.31.

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Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, în această dimineață

Un mesaj RO-Alert a fost emis marţi dimineaţă pentru nordul judeţului Tulcea. Locuitorii au fost avertizaţi în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte şi să se adăpostească. Alerta a fost emisă la ora 7.32.

”Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

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Drone detectate aseară lângă Insula Șerpilor

Ministerul Apărării a informat că luni seara, în jurul orei 22:30, sistemul de supraveghere radar a detectat două drone la 25 de kilometri nord-vest de Insula Şerpilor, ce evoluau către frontiera României. În această dimineață a fost emis un mesaj RO-Alert pentru localnicii din nordul județului Tulcea.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei, se arată într-un comunicat de presă.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea.

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis la ora 22:55. La ora 22:58, contactele au dispărut de pe radar, fiind raportate explozii pe partea ucraineană. Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, a precizat MApN.

Redactia Observator
Redactia Observator
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