Europa nu scapă de incendii, chiar dacă au început furtunile extreme. Acum, e împărţită pur şi simplu de vreme rea. Unul dintre cele mai bune exemple este Spania, unde vremea din vestul țării nu seamănă deloc cu cea din est. Între timp, în Franța, o tornadă a adus haos de neînchipuit. Mai mulţi oameni au fost răniţi şi sute de case au ajuns una cu pământul. Nici la granița României, în Serbia, nu e mai bine. Pentru pompierii români aflați în misiune sunt zile și nopți de foc.

29 de incendii sunt încă active în Serbia. Cel mai puternic rămâne cel din Stolovi, unde focarul nu este încă sub control. Vânturile puternice și fumul gros îngreunează stingerea.

În cele trei zile de intervenție, elicopterul Black Hawk trimis de România a aruncat peste 110 tone de apă peste incendiile de vegetaţie.

În Macedonia de Nord, pădurile de pini s-au prefăcut în cenuşă. Sute de pompieri s-au luptat cu focul, însă, în zadar.

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"Am avut aproape 30 de incendii de vegetație în zone deschise, dintre care peste 10 sunt încă active în acest moment", explică Stojance Angelov, director Departament de Urgenţe.

Nici Spania nu a scăpat. Un nou focar a izbucnit în Villalcampo, în provincia Zamora.

Autorităţile au declarat Nivelul 2 de alertă

Avansul flăcărilor a obligat autoritățile să declare Nivelul 2 de alertă. Misiunea pompierilor a fost îngreunată din cauza numeroaselor linii electrice de înaltă tensiune, care fac imposibilă utilizarea resurselor aeriene, într-o zonă cu multă piatră și puține puncte de acces.

În timp ce estul Spaniei se luptă cu flăcările, vestul ţării este măturat de furtuni.

La finalul săptămânii, masele de aer cald vor reveni, iar temperaturile vor ajunge la 37°C în sud și est.

Într-un sat din sudul Franţei, localnicii au surprins o tornadă în urma căreia 41 de persoane au fost rănite 300 de case au fost avariate.

"Catastrofic! O catastrofă!"

20 de departamente rămân sub cod portocaliu de furtuni.