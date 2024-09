Diana este boboacă la Facultatea de Electronică din Bucureşti. Pentru că nu a găsit cele mai bune condiţii în căminul unde a fost repartizată, părinţii ei s-au ocupat de utilarea şi decorarea camerei.

"Am investit în jur de 2000 de lei numai aşa pe cameră, începând de la frigider, saltea, covor, perdea, strictul necesar, nu să le oferim wow!", a declarat mama Dianei.

Studenţii au luat cu asalt căminele

Vezi și

Mall-urile şi supermarketurile din jurul căminelor au fost pline ochi astăzi. Studenţii şi-au făcut ultimele cumpărături şi s-au bucurat să-şi revadă colegii la o cafea.

În funcţie de nevoile pe care le-au avut, studenţii au cheltuit între 500 şi 1000 de lei pentru acest început de an universitar. În cosul lor s-au regăsit rechizite, cărţi, haine, obiecte de uz casnic sau electrocasnice mici.

"Mi-am luat asta să îmi intind rufele şi ceva să-mi pun prosoapele că n-am unde să-mi pun!" "Momentan îmi iau tot ce am nevoie, dar n-am un buget foarte mare alocat, aşa, strictul necesar!" "Se ajunge în jur de 1000, 1500 dacă iei tot ce ai nevoie. E un pic cam mult pentru un student, nu avem încă banii noştri şi părinţi noştri să fie forţaţi să ne ia". "Am ulei, am pixuri pentru birou, am şi caiete aici. Am şi produse de curăţenie", spun studenţii.

Camerele din campusurile private, mai costisitoare

Şi în campusurile private a fost mare agitaţie astăzi. Aici studenţii au fost întâmpinaţi cu un kit de bun venit, în camere mult mai curate decât în căminele de stat. Preţul însă, este pe măsură. Un loc într-o cameră aici porneşte de la 13.000 de lei pe an.

"E foarte drăguţă. Asta o să mi-l pun la chei! Foarte tare!" "Este mult mai mare, mai luxos, are mai multe privilegii decât un cămin de stat". "Am putut să-mi aleg colegul de cameră. Am mulţi prieteni aici cu mine!", spun studenţii.

Anul universitar începe mâine şi se încheie la finalul lunii iunie.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Aveţi poliță facultativă de asigurare a locuinței? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰