"Nu am putut să evit. Am găsit-o pe câmp". Mărturia tânărului care a provocat accidentul din Timiş, în care o fată a murit. Băiatul susţine că e nevinovat

Tânăr: Eram în curbă. Venea din contrasens cu fază lungă o maşină, care m-a orbit şi nu am mai putut să evit. Sunt nevinovat, că am şi martori. Mi-a tăiat calea şi a plecat. Nici nu s-a oprit.

Reporter: Îţi pare rău că te-ai urcat la volanul unei maşini atât de puternice?

Tânăr: Da. Îmi aduc aminte că am ieşit din maşină şi am căutat-o pe Moni, n-am găsit-o. Am găsit-o după 5 minute, pe câmp, la 100 de metri de maşină. Îmi pare nespus de rău şi abia pot dormi noaptea, vă spun sincer.

Băiatul de 19 ani a fost audiat de poliţişti. O parte din anchetă se va concentra pe identificarea maşinii despre care tânărul spune că l-a orbit. Vizibil afectat de moartea iubitei sale a spus că el purta centura de siguranţă dar nu şi fata. Imediat după impact, în stare de şoc, a coborât dintre fiarele contorsionate ale maşinii şi a început să o caute, însă nu a mai putut face nimic.

Între timp, familia victimei se pregăteşte de înmormântare. Ieri a fost ridicat trupul ei de la Institutul de Medicină Legală şi urmează să fie dus la 35 de kilometri de Timişoara, la Folea. Rezultatele necropsiei arată că fata a murit pe loc în urma impactului. Băiatul este cercetat pentru ucidere din culpă, acuzaţie pentru care poate fi condamnat la cel mult cinci ani de închisoare.

Tragediile provocate de şoferi fără experienţă sunt un fenomen alarmant. Anul trecut, din 28.000 de accidente, un sfert au avut drept cauză manevre ale unor începători care nici nu împliniseră 20 de ani. De aceea, un proiect de lege vrea să interzică tinerilor sub 21 de ani şi celor care au permis de mai puţin de 12 luni să conducă maşini de peste 100 de cai putere. Fără pregătire serioasă la şcolile de şoferi, legea nu poate reduce prea mult statisticile negre, spune fostul pilot de raliu Titi Aur.

