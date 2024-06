"Am dat pe jos cu soluţie, am tras uşa, pe când am venit din drum. Fetele se jucau pe jos amândouă, poate au bagat la ochi sau la gură, nu înţeleg, nu îmi dau seama". Este declaraţia iniţială a mamei, care a susţinut cu tărie că nu îşi explică nenorocirea. După ce au inhalat soluţia, cele două fete au avut simptome de greaţă şi vărsături, iar părinţii au sunat de urgenţă la ambulanţă. Copilele au fost transportate la Spitalul de Urgenţă din Zalău.

"Nu s-a recunoscut în prima faza faptul că ele au fost spalate cu o substanţă din categoria organo fosforicelor, ulterior, în jurul orei 10 mama a recunoscut acest lucru", spune Iliescu Alexandru, director medical la Spitalul Zalău.

Între timp, medicii au monitorizat şi au început tratamentul fetiţelor, însă starea fetiţei de 3 ani se agrava de la o clipă la alta. "Ulterior, minora a fost transferată la o unitate medicală din Municipiul Cluj Napoca unde din nefericire, aceasta a decedat", a declarat Diana Bonţea, de la Poliţia Sălaj.

Vezi și

Surioara mai mare a răspuns la tratament

Cealaltă fetiţă, în vârstă de 8 anişori, a răspuns la tratament, însă se află în continuare sub supravegherea medicilor. "Nu am ştiut ce fel de soluţie e, că dacă ştiam nu o folosea nimeni, deci noi am dat ca să scăpăm de gojile alea, nu ca să omorâm noi copiii noştri, ca să scăpăm de copii", spune tatăl copilelor.

Părinţii fetiţei decedate mai au acasă cinci copii cu vârste curprinse între 2 şi 14 ani. Cazul a intrat şi în atenţia asistenţilor sociali. "A fost un accident. Urmează să se efectueze o anchetă şi se să stabilească situaţia copiilor. Sunt înscrişi la grădiniţă, la şcoală, frecventează aproape zilnic", a declarat Adriana Moroti, consilier asistenţa socială.

Tragedie după tragedie, din cauza soluţiei pentru deparazitarea animalelor

Astfel de tragedii s-au înmulţit în ultima perioadă. Substanţa pentru deparazitarea animalelor este din ce în ce mai folosită, însă nu pentru scopul pentru care este comercializată.

La începutul săptămânii, un copil de 7 ani din Botoşani a murit lângă tatăl său, pentru că era bolnav de pneumonie şi a inhalat vaporii substanţei, iar două surori, ambele însărcinate, sunt în comă la spital după ce s-au spălat cu aceeaşi substanţă toxică.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Credeţi că sunt pregătite autorităţile să facă faţă codului roșu de caniculă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰