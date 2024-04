Vezi și

Educatoare: "Teatru faci cu mine! Teatru, ca cu mama! Nu am văzut aşa ceva! Nu am văzut aşa copil obraznic, nu am văzut! Tu iar ai început? Mă doare capul! Nu mai pot până plec acasă!"

Până în acest moment nu s-a luat nicio măsură împotriva cadrului didactic. De altfel, de la conducerea instituției de învățământ ni s-a transmis faptul că, cum nu au o plângere scrisă de la părinți cu privire la situația de la grupa mică, cu respectiva educatoare, nici nu vor face curând o anchetă. Cei de la Inspectoratul Școlar Județean susțin, de asemenea, că nu ar fi primit o înștiințare oficială din partea părinților. Părinții însă contrazic acest lucru și arată numere de înregistrare cu privire la solicitările făcute la Inspectorat, pentru a se lua măsuri împotriva cadrului didactic.

Copii aveau un comportament straniu acasă, spun părinții. Se speriau foarte ușor și obișnuiau să spună chiar că ar fi fost loviți de către cadrul didactic. Tocmai asta i-a făcut pe părinți să ia măsuri și să pună sisteme de înregistrate copiilor, pentru a vedea dacă suspiciunile lor se confirmă, lucru care s-a și întâmplat.

Acum, urmează să se facă verificări. A fost deschisă și o anchetă a poliției iar unii părinți chiar și-au restras copiii de la grădiniță.

Caz similar în Ploiești

La Ploieşti, o educatoare a fost înregistrată în timp ce urlă ameninţări ce-ţi dau fiori şi loveşte un copil de şase ani. La fel de revoltătoare este şi reacţia directoarei de grădiniţă care, în loc să ia măsuri drastice, spune că acest comportament este doar "puţin neadecvat".

Între timp, autorităţile deschid anchete anemice şi pasează responsabilitatea. Ministerul Educaţiei, iritat de întrebările noastre, refuză să dea un punct de vedere. Femeia a fost suspendată din funcție.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Propunere: şoferii îi pot filma pe cei care încalcă regulile şi trimite imaginile la poliţie. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰