Mai mult decât atât, o iubesc!

Pare o declaraţie de iubire, pe sufletul oricărei femei. În realitate însă, individul îndrăgostit a ţinut cu sufletul la gură o armată de oameni, poliţişti, negociatori, pompieri sau vecini, după ce a ameninţat că se aruncă de pe balconul fostei iubitei.

Tânărul "cântăreţ": Domnişoara Laura, cu care am avut o relaţie de 2 ani de zile, aparent s-a văzut cu un individ, în data de 5 decembrie.

Timp de aproape 15 ore, bărbatul a fost protagonistul unui show care întrece orice scenariu de film. Cu un plan bine pus la punct, individul a reuşit să intre în apartamentul femeii, unde i-a aplicat... o corecţie. Speriată, femeia l-a împins pe balcon, iar apoi a blocat uşa.

Tânărul "cântăreţ": Am făcut o manevră. Am vorbit cu un curier şi i-am zis "sună tu, ca să ştie că e surpriză!". Ea mi-a deschis uşa şi practic am încălcat amândoi ordinul de protecţie. Am lovit-o după ce dânsa a spus că de ce mă loveşti, nu mai da în mine, fără ca eu să o lovesc.

Serenadă presărată cu ameninţări, în Chiajna

Cu fostul iubit închis pe balcon, victima a sunat la 112, dar nimic nu au părut să îl intimideze pe agresor. Mai mult, bărbatul a susţinut şi un concert pentru public.

Tânărul "cântăreţ": Eu ar trebui să nimeresc acordul, îmi cer scuze, e un pic dezacordată! Şi am găsit-o cu altcineva!

După nenumărate încercări eşuate de a îl scoate din apartament, în cele din urmă, mascaţii au acţionat după un plan întocmit chiar de adjunctul inspectoratului de poliţie Ilfov.

Daniel Alexandru Bălan, adjunct IPJ Ilfov: Am reuşit extragerea bărbatului în condiţii de siguranţă, după mai bine de 14 ore de cercetări.

Anne Ciolcă, purtător de cuvânt al IPJ Ilfov: Bărbatul de 39 de ani, care a refuzat să iasă din locuinţă, a fost condus la poliţia Chitila pentru cercetări.

Individul s-a ales acum cu un dosar penal pentru mai multe infracţiuni.

Un alt tânăr a vrut să se arunce de la etajul 9, în Bucureşti

Tot seara trecută, un alt tânăr de 26 de ani a vrut să se arunce în gol de la etajul 9 al unui bloc din sectorul 5. Surse Observator spun că individul a mai fost internat în trecut la spitalul Obregia pentru probleme psihice. Speriaţi, vecinii au dat imediat alarma.

Bărbat: Din ce spun alţii, de la ora 3 ar fi acolo, să se arunce, să facă ceva. Să se arunce, să se sinucidă. El este om bun. Nu-l vedeam a face lucrul acesta.

Deşi la faţa locului au ajuns zeci de echipaje, nimeni nu a reuşit să-l înduplece pe sinucigaş.

Cosmina Balint, reporter Observator: Bărbatul de 26 de ani ameninţă că se aruncă de la fereastră, în gol. Sunt aproape 30 de metri de jos până la etajul 9, acolo unde stă aplecat pe fereastră.

În cele din urmă, poliţiştii au intrat în forţă în apartament şi au reuşit să îl imobilizeze pe individ.

