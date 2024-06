Vezi și

Ping-pong, ateliere, conversaţii vesele şi întâlniri în mijlocul străzii, la intersecţia străzilor Biserica Amzei şi Christian Tell, un loc de obicei sufocat de maşini. Toată zona a fost îmbrăcată în verdeaţă, o consolare pentru zilele în care coloane de maşini îşi varsă noxele în centrul oraşului.

La taifas în intersecţie

Bucureştenii şi-au dat întâlnire în jurul unei mese şerpuitoare care trona pe arterele cu trafic închis. "Copiilor le este foarte uşor să-şi facă prieteni. Oare de ce nu ne-ar fi şi nouă, adulţilor? Ei bine, asta şi-au dorit organizatorii cu această masă nesfârşită. Ca necunoscuţii să se adune la un loc, să se împrietenească şi să se bucure", spune Ana Maria Gheorghe, reporter Observator.

Masa nesfârşită este copia unei instalaţii de artă realizată de arhitectul fracez Olivier Vadrot, ale cărui lucrări sunt expuse în marile muzee din ţara natală. Are 180 de metri lungime - o invitaţie clară la o pauză şi la taclale. "O artă, pot spune că e o artă. Un alt mod de a vedea ca şi artă", crede Sebastian Vereş.

"Noi suntem pietoni înverşunaţi, aşa că orice tentativă de genul acesta, orice iniţiativă ne bucură foarte tare, mai ales că e foarte ok şi pentru copii şi pentru noi, ca familie", este de părere o tânără. "Calea Victoriei, care de câţiva ani de zile este pietonală, totuşi nu are un loc de stat. Ori Bucureştiul are nevoie de spaţii publice, de piaţete pietonale, are nevoie de locuri de întâlnire", a declarat Edmond Niculuşcă, organizator.

"Ne dorim ca acest loc să se transforme în anii care vor urma într-o adevărată piaţetă pietonală, trebuie să ieşim din zona evenimentelor, să facem cu adevărat o piaţetă pietonală", adaugă Edmond Niculuşcă, organizator.

Odată cu lăsarea întunericului, atmosfera s-a animat şi mai mult. A început petrecerea! Petrecerile continuă şi în seara aceasta până la ora 22. În piaţeta pietonală va fi organizat un concert de jazz.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cod QR pe alimentele româneşti. Sunteți de acord cu etichetele "inteligente"? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰