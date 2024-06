Tariful minim pentru un divorţ este de 2000 de lei. Onorariul cerut de avocaţi ca să înfrunte acuzaţii de corupţie ori de evaziune fiscală este cel puţin 10.000 de euro. Iar deschiderea unui proces împotriva angajatorului pentru un litigiu legat de muncă este de 2.900 de lei.

Care sunt tarifele avocaţilor de fapt

In realitate, nimeni nu cere aceste preturi. Pentru un proces de divort, onorariul unui avocat porneste de la 1000 de euro, iar pretul se dubleaza daca se face partaj sau daca este un copil la mijloc. Pentru cei care au probleme cu legea, onorariile avocatilor sunt si mai scumpe. De exemplu, un sofer prins baut la volan va trebui sa scoata din buzunar cel putin 2500 de euro pentru un avocat.

Mult, puţin, greu de spus, mai ales ca niciun avocat nu-ţi garantează 100% succesul.

Reprezentanţii Uniunii Nationale a Barourilor din Romania spun că diferenţele sunt justificate.

"Noi nu funcţionăm şi nu suntem organizaţi sub autoritatea statului, respectiv sub autoritatea Ministerului de Justiţie, context în care onorariul se formează liber, pe baza relaţiei dintre client şi avocat. Aceste onorarii, cum vă spuneam şi mai devreme, sunt onorarii de recomandare", a declarat Sergiu Stănilă, vicepreşedinte UNBR.

Tipuri de onorarii

Potrivit legislaţiei sunt trei tipuri de onorarii: cel orar, în care avocaţii sunt plătiţi pentru timpul pe care îl alocă unui dosar, cel prin contract pentru fiecare parte a procesului şi onorariul de succes. Onorariu de succes reprezintă in general un procent din despăgubirile primite de victime. Oricum ar fi preţurile variază în funcţie de multe aspecte.

"Nu poate exista onorariu de succes, in afara unuia forfetar sau orar pentru ca aici am avea o abatere prevazuta de legislatie. Complexitatea cauzei, pe care eu o consider cea mai importanta. Sa stii dinainte sau sa afli de la client cat timp va trebui sa aloci tu acelui dosar. Un alt criteriu pe care il consider la fel de important este specializarea avocatului", spune Ionuţ Sandu, avocat.

În procese celebre sumele vehiculate sunt foarte mari. 200 de mii de euro a fost onorariul încasat de un avocat din dosarul Hidroelectrica, iar in procesul accidentului mortal provocat de Mario Iorgulescu avocatul a primit 180.000 de euro. Apărărorii din oficiu nu au parte de aceleaşi onorarii. Ei sunt plătiţi din banii Ministerului Justiţiei şi sunt chemaţi să apere persoane care nu îşi permit financiar un avocat ales.

