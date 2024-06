Aceşti turişti sunt din Franţa şi văd pentru prima dată pe viu Coloana fără Sfârşit de la Târgu Jiu. Aici au aflat vestea că operele lui Brâncuşi vor ajunge în Patrimoniul Mondial.

"Sunt foarte mândru de asta. Dacă UNESCO are grijă de asta, pentru cultura voastră, pentru reputaţie, e minunat. Aici e foarte interesant pentru că acest artist e jumătate român şi jumătate francez. Aşa că suntem foarte încântaţi", mărturiseşte un turist din Franţa.

Ansamblul Calea Eroilor cuprinde Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului şi Coloana fără Sfârşit. Sculpturile au o valoare inestimabilă şi sunt moştenirea cea mai de preţ lăsată de Brâncuşi României.

Vezi și

"Sunt impresionante, sunt măreţe. Vor fi luate sub UNESCO şi vor fi protejate. Acum să vedem ce înseamnă protejate", recunoaşte un turist.

"E prima dată când ajung în Târgu Jiu, după care am văzut Poarta Sărutului, am văzut Masa Tăcerii. Deosebite. Am văzut la televizor, dar nici nu se compară", spune o altă turistă.

La sfârşitul lunii iulie, în India, se va reuni Comitetul Patrimoniului Mondial şi acolo România va primit distincţia care va veni la pachet cu principalele recomandări în ce priveşte protejarea capodoperelor lui Brâncuşi. În prezent, sculpturile sunt supravegheate video şi păzite non-stop de poliţişti locali. În plus, vizitatorii nu au voie să le atingă. În caz contrar, riscă o amendă de până la 2.500 de lei.

Recunoaşterea internaţională ar putea atrage şi mai mulţi turişti la Târgu Jiu. Autorităţile speră că şi fondurile vor fi mai însemnate, mai ales pentru restaurarea operelor.

"Reprezentanţii UNESCO vor monitoriza operele lui Brâncuşi de-acum încolo, dar pe de altă parte sunt sigur că vom avea sprijinul Guvernului prin ministerele de resort pentru că am încercat să alocăm sumele necesare din bugetul local. Nu sunt suficiente pentru a pune în valoare operele brâncuşiene", spune Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu.

De peste trei decenii încearcă statul român să ducă operele lui Brâncuşi în UNESCO. În 1990, a introdus ansamblul monumental pe lista tentativă. În 2011, au pregătit dosarul de candidatură. Pentru că era superficial, plin de greşeli, Ministerul Culturii l-a retras patru ani mai târziu ca să nu fie respins defintiv. A făcut altul pe care l-a trimis la Paris în 2022, iar acum a venit avizul favorabil pentru înscrierea ansamblului brâncuşian pe lista UNESCO.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat până acum probleme în reciclarea sticlelor, prin sistemul RetuRO? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰