Supăraţi nevoie mare, aproape 500 de bârlădeni au protestat ieri în faţa sediului companiei de apă. Pe lângă faptul că oamenii sunt nevoiţi să plătească din buzunarul lor pierderile, preţul pentru un metru cub de apă a ajuns să coste aproape 18 lei.

Oamenii plăteau mai multă apă decât foloseau

Femeie: E foarte scump, e exagerat. Dacă noi consumăm 14 metri cum am consumat eu, de ce ni s-au pus pierderi încă 12 metri. Mi se pare exagerat de mult. Nu se mai poate, avem şi noi copii, avem salariuls minim pe economie. Nu ne convine să dăm banii aştia aşa aiurea.

Bărbat: Eu practic am fost plecat la copii, am fost plecat din ţară şi mi-au pus din oficiu câte patru metri. Am venit şi răspunsul mi l-au dat scurt, asta arată calculatorul. În luna ianuarie mi-au oprit 1,8 metri cubi. Deci uitaţi la consum, acesta este zero.

Bărbat: Preţurile foarte mari la apă, cele mai mari din ţară, oraşul asta nu face faţă la aşa preţuri, ar mai trebui modificate, scăzute. Cum zice şi mesajul să mai închiden robinetul la preţuri.

Cum se apără compania

Compania de apă susţine că şi-a anunţat consumatorii încă de la finalul anului trecut că din ianuarie 2024 vor plăti mai mult la apă şi canalizare, pentru că aceasta este o condiţie esenţială şi obligatorie impusă de un proiect european, din care face parte judeţul Vaslui.

Gabriel Beșleagă, director general Aquavas SA Vaslui: Am aplicat prima creştere care a fost şi e o creştere mare. Discutăm 20 şi procentual. Anul acesta împreună cu rata de inflaţie au fost în jur de 17%

Mai mulţi reprezentanţi ai protestatrilor se vor întâlni mâine la Vaslui cu directorii companiei de apă pentru a încerca să ajungă la un acord comun. Judeţul Vaslui are stabilit al doilea cel mai mare tarif din ţară pentru apă şi canalizare.

