Importurile de energie electrică au fost mai mari cu 86% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu anul trecut. Am ajuns să importăm aproape de maximul tehnic posibil. Pe14 noiembrie, la final de zi, când prosumatorii se transformă în consumatori de energie, România a importat aproape 3.000 MW de energie, pentru că nu mai avea cu ce să alimenteze cererea.

Tarifele pentru energia tranzacţionată sunt tot mai mari

"Producţia a fost destul de deficitară. În ultimii ani, nu am mai văzut investiţii în capacităţi noi de producţie. Am ajuns în situaţia în care cererea de consum nu e satisfăcută de producţia locală, cel puţin nu la un preţ acceptabil", a declarat Mihnea Cătuţi, expert energie. "Dacă am fi putut să producem intern, din cărbune, mai ieftin decât am importat, am fi făcut-o. Şi dacă am importat la preţuri mari, să fi produs intern, am fi produs la preţuri şi mai mari", a declarat Corina Murafa, expert energie.

Vezi și

Tarifele pentru energia tranzacţionată sunt tot mai mari. România a redevenit cea mai scumpă piață de energie din UE de la începutul lunii noiembrie, cu un preț zilnic mediu de 181 de euro/MWh. Zilele trecute însă, am plătit şi 328 euro/MWh. Comparativ, prețurile de joi din Franța și Germania au fost de aproape 3 ori mai reduse, de 122-125 euro/MWh. "Avem o problemă de lipsă de capacitate de interconectare. Energia ieftină din Germania sau din Spania nu reuşeşte să ajungă în Estul Europei pentru că nu sunt capacităţi de interconectare suficient de ridicate", a declarat Corina Murafa, expert energie. Mai grav e că vom continua să importăm energie şi în lunile următoare. Ceea ce pune automat presiune pe facturile de anul viitor.

Plafonarea din energie este valabilă până pe 31 martie 2025. Până atunci, preţurile nu vor creşte. După această dată, piaţa devina una liberă, iar tarifele vor fi mai mari decât cele din prezent. Nu vom mai avea parte de preţuri care să fie sub un leu pe kWh, pentru că acestea nu vor mai fi sustenabile. "Furnizorii nu au făcut achiziţii suficiente pentru la anul. Ei aşteaptă să vadă ce o să se petreacă după momentul ridicării plafonării. Aşadar, suntem un pic mai expuşi la vulnerabilitatea acestor preţuri. Ele vor influenţa inclusiv preţul pe care consumatorul final îl plăteşte începând cu luna aprilie", a declarat Mihnea Cătuţi, expert energie. Ofertele de preţ apărute în piaţă sunt cuprinse în prezent între 1 leu şi aproape 1,5 lei/kWh. Asta înseamă că jumătate din populația României ar putea achita dublu la energie electrică, iar 40% va avea prețuri cu circa 75% mai mari decât cele din prezent.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Aţi început deja să cumpăraţi cadourile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰