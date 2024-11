După un instructaj făcut ca la carte pe care îl primesc înainte să execute saltul, cei aproximativ 30 de cursanți ai Aeroclubului Baia Mare iau o gură mare de aer în piept. Printre ei, se numără și Diana, o tânără căreia pasiunea i-a dat aripi să viseze la o carieră în aviație. La început a vrut să își testeze limitele și să își învingă fricile, iar acum planurile ei de viață s-au schimbat complet.

Pasiunea care se poate transforma în carieră

"Când am venit aici mi-am dat seama de ce vreau şi că vreau un viitor în domeniul aviaţiei şi dacă se poate şi chiar al paraşutismului, să fiu cât mai bună şi poate chiar un instructor. Nu este chiar atât de greu, mulţi oameni zic că este pentru ca de obicei ei sunt băieţi mai mulţi dar este foarte special sa fii o fată pentru că lumea te priveşte altcumva şi te vede mai curajoasă", a declarat Diana Vadai, cursantă.

La fel crede şi Georgiana, care a ales să se înscrie la cursurile de parașutism din curiozitate. Iar băieții recunosc că fetele reprezintă o competiție în lumea aviației.

"De obicei sunt cea mai usurica si sar ultima, am timp mai mult de gândire, plutesc, nu-i nicio problema pentru mine. Am paraşute, de obicei sunt mai multe mici libere, faţă de cele mari care merg la băieţi", a declarat Georgiana Roșu, cursantă.

"E nevoie de foarte mult curaj, chiar şi un pic de frică la început, foarte multă adrenalină, de când se deschide uşa totul parcă se mişca mai încet, dar e o experienţă, căderea liberă este ceva ce nu se întâmplă în fiecare zi clar merită tot efortul", a declarat Grigore Sima, cursant.

În fiecare an, aproximativ 60 de cursanți se înscriu la cursurile de parașutism organizate de Aeroclubul Baia Mare. Dintre ei, doar 30 trec de etapa de selectie.

"O bună parte dintre elevii nostri au reusit sa zboare in simpla comanda si ne dorim ca ei sa-si obtina licentele de zbor, urmand ca dupa aceea ei sa devina piloti in loturile noastre judetene si sa reprezinte baia iar ulterior România in competitii de nivel international", a declarat Alin Droboș, comandant Aeroclubul Baia Mare.

Tineri cu vârsta între 16 și 23 de ani pot urma cursurile gratuit. Dacă au depășit vârsta, cursurile de parașutism costă 900 de euro.

