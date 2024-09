Bărbatul, care are un cont de TikTok cu numele fattaurengaming, postează acolo diferite clipuri în care își spune părerea despre viața în România și oamenii de aici. Americanul este mereu fascinat de România și, de multe ori, spune că a fost cea mai bună alegere pe care a făcut-o.

Într-un filmuleț postat recent pe platforma de social media, americanul povestește o întâmplare haioasă pățită atunci când a venit pentru prima dată în România, în 2012. Bărbatul a încercat atunci să ia un taxi de la Piața Unirii. Un detaliu de pe mașină i-a atras însă atenția.

Incident hilar la prima vizită în România

"Orice persoană care a călătorit vreodată într-o țară străină a avut un moment de: "Doamne,sunt atât de turist". Al meu a fost în 2012, când am venit pentru prima dată în vizită și am încercat să iau un taxi de la Unirii. Nu știu unde mă duceam, era undeva aproape. Și am văzut ușa (taxiului) și scria "NU USA". Știți voi, "nu trânti ușa". Dar, în mintea mea de american, neștiind nimic despre limba română, am crezut că scrie "NU SUA", sau că americanii nu au voie. Și nu am crezut niciodată că românii sunt anti-americani. Așa că am mers pe jos de-a lungul întregii lini în fața taxiurilor, căutând unul în care mi se permitea să intru", povestește bărbatul în filmulețul său.

"Fața mea era atât de roșie de rușine când mi s-a spus ce înseamnă", a răspuns americanul în secțiunea de comentarii.

Oamenii care-l urmăresc au reacționat imediat și s-au amuzat alături de el de pățania avută la prima vizită în România.

"Asta e maximă!"

"Cât de amuzant"

