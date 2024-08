Pe cod galben de caniculă, sute de credincioşi au pornit pe jos din Gherla, cu destinaţia Mănăstirea Nicula. Un drum de 7 kilometri. "Greu, e cald, dar cu ajutorul Maicii Domnului ne ducem. Facem o mica jertfa pentru Maica Domnului. Ca in noaptea aia de prohodul Maicii Domnului nu exista nicaieri trairea asa parca esti in Rai", a declarat Cornelia. Odată ajunşi la mânăstire, credincioşii îşi caută cel mai bun loc pentru a înnopta. Apoi se grăbesc ca rugile lor să ajungă la Fecioara Maria.

Unii pelerini au rezistat cu greu temperaturilor ridicate şi au avut nevoie de îngrijirile medicilor

Cea mai mare dorinta a celor care vin aici e sa ajunga sa se inchine facatoare de minuni, chiar daca trebuie sa stea la rand cateva ore. Mai pot face acest lucru doar pana la lasarea intunericului, pentru ca mai apoi icoana va fi purtata de preoti pe brate si dusa din biserica pe altarul de vara. Pelerinii au venit din întreaga ţară. Ana Maria s-a întors la Nicula după 25 de ani de absenţă. A parcurs drumul de la Sălaj pe jos. "Chiar daca simti durere in fiecare celula a talpilor tale bucuria pe care o simti in suflet cand ajungi aici la icoana facatoare de minuni iti aduce atat liniste si dorinta sa revii anul viitor incat as reveni anual", a declarat Ana Maria.

Unii pelerini au rezistat cu greu temperaturilor ridicate şi au avut nevoie de îngrijirile medicilor. S-au întors însă la mănăstire, pentru că, spun ei, puterea credinţei îi ajută să continue. "Ei la cer la urma urmei ne spune ca si noi o data ne vom muta in eternitate si am dori ca prin rugaciunile ei Iisus sa ne duca unde a dus-o pe Ea", a declarat Andrei Andreicuţ, mitropolitul Clujului. Punctul culminant al sărbătorii va fi la noapte, când toţi credincioşii vor participa la Prohodul Maicii Domnului.

