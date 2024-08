"Dragii mei oaspeţi au părăsit casa!" A fost reacţia românului după ce a văzut ce a lăsat în urmă grupul de turişti din Emiratele Arabe Unite, cărora le-a închiriat casa timp de două săptămâni. Locul arată ca după război, cu gunoaie aruncate peste tot, bucăţi de tencuială, vase pe jos, resturi de mâncare şi saltele distruse. Pagubele sunt de mii de euro.

"Asta e o distrugere, nu mai este folosire greşită a ceea ce ai închiriat. E pur şi simplu distrugere. Am mai constatat şi faptul că maşina de spălat a fost folosită fără să clăteşti vasele înainte şi au umplut-o au distrus-o şi pe aia", spune Paul Popescu.

Pensiunea unui român, distrusă de turişti

În casă au locuit, în regim hotelier, în jur de 20 de persoane, mai exact patru familii, spune proprietarul. Casa era în stare impecabilă atunci când li s-au dat cheile.

Paul Popescu: A încercat cineva, săptămâna trecută, din partea administratorului, să vină să vadă şi au fost foarte agresivi cu el şi nu l-au lăsat să intre în casă.

Reporter: Aţi reuşit să faceţi, nu ştiu, aşa la o primă vedere, o evaluare a pagubelor?

Paul Popescu: Deocamdată, nu, pentru că imediat au venit alţi turişti şi a trebuit să ne concentrăm pe ce s-a mai putut salva

Românul e stabilit în regiunea Zell am See şi are mai multe proprietăţi în zonă. Spune că e prima oară când a avut astfel de turişti şi nu ştie cum va recupera stricăciunile.

