Mii de credincioși din tot vestul țării, ba chiar și din străinătate, s-au adunat în aceste zile în Arad, la Mănăstirea Hodoş-Bodrog care îşi sărbătoreşte hramul.

"Am ţinut să vin astăzi în mod deosebit pentru ca bunul Dumnezeu să ne ajute, să ne întărească credinţa şi să ne miluiască pe noi. Aşa trebuie să fie omul, să îşi mai amintească de Dumnezeu, să aibă gijă şi de suflet", spune un credincios.

"Maica Domnului a fost ea care l-a însoţit pe fiul ei pe Drumul Crucii şi noi de asemenea dorim ca prin rugăciune să fim însoţiţi de Maica Domnului şi de toţi sfinţii în lucrarea vieţii noastre de sfinţire a pământului pe care călcăm, a familiei în care suntem şi a lucrărilor pe care noi le săvârşim în biserică şi în societate", Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Drumul Crucii din Arad este făcut după modelul Patriarhiei Ortodoxe de la Ierusalim

Drumul Crucii din Arad este făcut după modelul Patriarhiei Ortodoxe de la Ierusalim. Ritualul bisericesc, cu totul şi cu totul special, presupune un drum de 4 kilometri. În timpul acestuia, enoriaşii - care îl parcurg cu lumânări în mâini şi rugăciuni pe buze - se opresc la 14 cruci.

"De 10, 12 ani vin într-una de la Timişoara pentru binele nostru, să ne ajute Dumnezeu şi Maica Domnului", spune un enoriaș.

Slujbele au început în ajun şi au continuat toată noaptea, iar pelerinii au venit pregătiţi.

"O să petrecem noaptea aici, este o tradiţie de când sunte mici, venim în fiecare an, aş ne am obişnui sub cerul liber cu pături, împreună cu toată famuilia şi asta ne aduce împreună".

Hodoş-Bodrog este considerată cea mai veche Mănăstire ortodoxă din ţara noastră. Prima atestare documentară a mănăstirii datează din anul 1177.

