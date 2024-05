O tehnologie dezvoltată de NASA, folosită pentru salvarea victimelor cutremurelor, ar putea intra în dotarea pompierilor români. Un scanner nu mai mare decât o valiză poate detecta bătăile inimii sau respiraţia oamenilor prinşi sub dărâmături. Dispozitivul poate fi montat inclusiv pe roboţii de căutare-salvare din dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Tehnologia FINDER dezvoltată de NASA poate face difenţa între viaţă şi moarte în cazul unui seism, mai ales în primele ore de la calamitate.

"Este o tehnologie dezvoltată de NASA. Se poate monta pe roboţei de căutare-salvare, este un radar pe microunde. Îţi identifică semnele de viaţă în cazul unui cutremur, de calamităţi. Tehnologia a fost foarte mult folosită de guvernul Statelor Unite, e foarte nouă în Europa, ajungând anul trecut", ne-a explicat Alexandru, expozant.

În cazul unui cutremur devastator, noua tehnologie portabilă poate fi folosită pentru a identifica sub dărâmături victemele aflate în viaţă.

FINDER este un radar cu microunde

Emite impulsuri electromagnetice de o anumită frecvență capabile să pătrundă prin materiale solide, fiind absorbite și reflectate treptat de acestea. Microundele sunt atât de precise încât pot deosebi dacă sub dărâmături sunt oameni sau animale. Radarul poate detecta bătăile inimii unei persoane îngropate la o adâncime de până la 9 metri sub moloz, 10 metri sub beton armat şi până la 60 de metri în spaţii deschise. După scanare, undele trimit rezultatele pe ecranul unui aparat, iar victimele, fie că sunt conștiente sau nu, pot fi găsite mult mai uşor.

Tehnologia a fost testată cu succes în Mexic, Nepal sau Turcia, unde cutremurul de anul trecut a ucis peste cincizeci de mii de persoane.

Pompierii români folosesc în prezent mai mulţi roboţi în misiunile de căutare-salvare

"Avem patru roboţi, doi termici şi doi electrici. O autospecială la Bucureşti, una la Iaşi, Braşov şi una la Mureş. Au fost folosiţi şi la incendiul de la Crevedia pentru că am putut răci o cisternă în urma exploziei. Avem o cameră cu termoviziune care detectează ce se află sub dărâmături", ne-a spus Mihai Sandu, de la IGSU.

"Acest elicopter dispune de un sistem avansat de camere care permite detectarea oamenilor de la anumite înălţimi destul de mari. Poate vedea deasupra unei păduri pe bază de termoviziune // putem interveni foarte uşor / prin troliere şi diverse operaţiuni pentru a-i salva. Se pot monta tărgi cu tuburi de oxigen şi echipament medical şi poate transporta până la 4 pasageri într-o situaţie critică", a declarat Florinel Medeleanu, pilot Black Hawk.

Oficialii de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă analizează dacă va include şi tehnologia FINDER în dotarea salvatorilor. Un asemenea aparat costă circa 35.000 de euro.

